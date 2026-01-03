باشگاه خبرنگاران جوان - طبق آمار ارائه‌شده از سوی مؤسسه «آرشیو خشونت با اسلحه»، تنها در سال ۲۰۲۵ در آمریکا بیش از ۱۴ هزار و ۶۰۰ نفر بر اثر شلیک گلوله، جان باخته‌اند و بیش از ۲۶ هزار و ۱۰۰ نفر دیگر نیز زخمی شده‌اند.

خشونت با اسلحه در آمریکا سالانه هزاران نفر را به کام مرگ می‌کشد. این کشور در سال ۲۰۲۵ دست‌کم ۴۰۷ مورد تیراندازی جمعی را شاهد بوده است. در این تیراندازی‌ها چهار نفر یا بیشتر کشته یا زخمی شده‌اند. این آمار فرد یا افرادی را که خود عامل تیراندازی بوده و ممکن است کشته یا زخمی شده باشند، شامل نمی‌شود. آمارها نشان می‌دهد که در سال گذشته میلادی، ۲۲۴ کودک ۱۱ ساله یا کم‌سن‌تر بر اثر تیراندازی کشته شده‌اند و ۴۶۱ کودک دیگر در همین گروه سنی زخمی شده‌اند. علاوه بر این، بالغ بر هزار نوجوان ۱۲ تا ۱۷ ساله در تیراندازی‌ها جان خود را از دست داده و ۲ هزار و ۷۳۳ نفر دیگر زخمی شده‌اند. این داده‌ها تنها مرگ‌ومیرها بر اثر قتل با سلاح گرم، استفاده دفاعی از سلاح و تیراندازی‌های تصادفی را شامل می‌شود و شمار مرگ‌ومیرها بر اثر خودکشی در نظر گرفته نشده است.

برآوردهای اولیه مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌های آمریکا (CDC) نشان می‌دهد که بیش از ۲۴ هزار نفر در سال ۲۰۲۵ بر اثر خودکشی با سلاح گرم جان خود را از دست داده‌اند. بر اساس آمار، به‌طور متوسط در سال گذشته میلادی، روزانه بیش از ۱۱۰ نفر در آمریکا بر اثر خشونت مسلحانه کشته یا زخمی شده‌اند. دسترسی آسان به اسلحه و آزادی حمل سلاح برای دفاع شخصی در بسیاری از ایالت‌های آمریکا، هر ساله جان هزاران نفر را می‌گیرد. شمار زیادی از این قربانیان را دانش‌آموزان آمریکایی تشکیل می‌دهند.