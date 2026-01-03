باشگاه خبرنگاران جوان - «هاکان فیدان» وزیر امور خارجه ترکیه در تماسهای تلفنی جداگانه با «فیصل بن فرحان» و «عبدالله بنزاید آلنهیان» همتایان سعودی و اماراتی خود، آخرین تحولات یمن و تلاشها برای مدیریت اوضاع را مورد بحث و بررسی قرار داد.
بر اساس گزارش خبرگزاری آناتولی، وزارت امور خارجه عربستان سعودی اعلام کرد که این تماسها با هدف پیگیری تحولات منطقه، به ویژه در یمن و بررسی اقدامات لازم برای تأمین امنیت و برقراری ثبات اوضاع انجام شده است.
این گفتوگوها در شرایطی صورت میگیرد که شورای انتقالی جنوب یمن، مورد حمایت امارات، با اعزام نیروهای خود به استان حضرموت، بزرگترین و نفتخیزترین استان جنوب یمن، باعث تشدید تنشها و پیچیدهتر شدن اوضاع در این کشور شده است.
پیشتر، «عیدروس الزبیدی» رئیس شورای انتقالی جنوب یمن، از آغاز یک دوره انتقالی دو ساله خبر داد و خواستار گفتوگو بین جنوب و شمال و برگزاری همهپرسی برای تعیین سرنوشت شد.
رسانههای وابسته به این شورا همچنین آنچه را که اعلامیه قانون اساسی دولت موسوم به «جنوب عرب» نامیدند، منتشر کردند.
این تماسها نشاندهنده تلاشهای دیپلماتیک مداوم برای پیگیری تحولات یمن و یافتن راههایی برای کاهش تنشها و تأمین امنیت و ثبات در این کشور است.
اخیرا در پی کنترل نیروهای شورای انتقالی مورد حمایت امارات بر استانهای حضرموت و المهره، اختلافاتی میان امارات و عربستان رخ داد.
به دنبال این اختلافات عربستان از امارات خواست نیروهایش را از یمن خارج کند.
امارات بعدا اعلام کرد بقیه نیروهایش را از یمن خارج خواهد کرد اما درگیریها همچنان ادامه دارد.
پیش از این، خبرگزاری فرانسه نیز از شنیده شدن صدای تبادل آتش در شهر «المکلا» یمن خبر داد.
پیشتر، نهاد موسوم به «شورای انتقالی جنوب» که به امارات وابسته است، بامداد شنبه با انتشار بیانیهای اعلام کرد که هواپیماهای نیروی هوایی عربستان، شرق یمن را هدف قرار دادند.
منبع: ایسنا