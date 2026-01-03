بانک مرکزی اسرائیل اعلام کرده هزینه جنگ تاکنون به حدود ۳۵۲ میلیارد شِکِل رسیده است؛ رقمی که در گزارش، معادل تقریبی ۱۱۰ میلیارد دلار عنوان شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - در حالی که اسرائیل در ماه‌های گذشته تلاش داشت هزینه‌های جنگ را محدود و کنترل‌شده نشان دهند، اکنون گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد بار مالی جنگ به‌مراتب سنگین‌تر از برآوردهای قبلی بوده است.

این در حالی است که پیش‌تر برآوردهای رسمی در خصوص هزینه جنگ، از ارقامی در حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیارد شِکِل(حدود ۷۰ تا ۷۵ میلیارد دلار) سخن گفته می‌شد. هاآرتص در ادامه گزارش خود به نگرانی فزاینده در محافل اقتصادی اشاره کرده و به نقل از یکی از کارشناسان اقتصادی اسرائیلی نوشته است: ما وارد وضعیتی شده‌ایم که هر روز جنگ، میلیاردها شِکِل به اقتصاد ضربه می‌زند و «هنوز مشخص نیست این روند چگونه متوقف خواهد شد»