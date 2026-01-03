باشگاه خبرنگاران جوان - حسین خوشاقبال در سالروز میلاد با سعادت مولای متقیان، امیرالمؤمنین حضرت علی (ع)، و همزمان با گرامیداشت یاد و خاطره سردار دلها در پیامی اظهار داشت: شهید حاج قاسم سلیمانی، بار دیگر پیوند عمیق مکتب علوی با فرهنگ ایثار، مقاومت و مردمداری انقلاب اسلامی یادآوری میشود؛ پیوندی که با خون شهیدان استوارتر و ماندگارتر شده است.
وی افزود: حاج قاسم سلیمانی، پرورشیافته مکتب امیر عدالت و شجاعت، حیدر کرار، سرداری بود که مردم را نه در شعار، بلکه در عمل دوست داشت، ایران را خانه مشترک همه میدانست و عزت و امنیت کشور را در وحدت، همدلی و انسجام ملی جستوجو میکرد. نگاه بلند، وطندوستی، مردمباوری و تلاش خستگیناپذیر او برای همگرایی میان همه نیروهای وفادار به انقلاب اسلامی، با هر گرایش و سلیقه، از شاخصههای ماندگار این شهید والامقام است.
فرماندار تهران در این پیام ادامه داد: در این روز فرخنده، یاد و نام سرداران شهید، دانشمندان هستهای و مردم شریف و مقاوم ایران اسلامی، بهویژه شهدای سرافراز جنگ ۱۲ روزه را گرامی میداریم؛ شهیدانی که با فداکاری و ایستادگی خود، مسیر نورانی مقاومت را روشنتر کرده و روحیه عزتطلبی و استکبارستیزی را در جان ملت ایران ریشهدارتر ساختهاند.
خوشاقبال افزود: در روز میلاد با سعادت امیرالمؤمنین علی علیهالسلام و در امتداد راه شهید حاج قاسم سلیمانی، ما بار دیگر با این مکتب بیعت میبندیم؛ و ملت بزرگ ایران نیز یکپارچه و متحد، با تکیه بر مکتب علوی و راه شهیدان، پیمان خود را برای ادامه مسیر عزت، استقلال و پیشرفت تجدید میکند.
وی نوشت: فرهنگ حاج قاسم، فرهنگی زنده و جاری است؛ فرهنگی برخاسته از سیره امیرالمؤمنین (ع)، وفادار به راه امام راحل (ره) و استوار در تبعیت از مقام معظم رهبری؛ مکتبی که وحدت، انسجام و همدلی همه اقوام، گروهها و جریانهای سیاسیِ وفادار به ایران اسلامی را تضمین کرده است؛ و این پیام روشن، گوشزدی جدی برای دشمنان ملت ایران، بهویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی است: این ملت با تهدید و فشار از راه امام، انقلاب و شهدا بازنمیگردد.
فرماندار تهران در پایان خاطر نشان کرد: مکتب حاج قاسم خاموششدنی نیست و ملت ایران بارها ثابت کرده است که در برابر دشمنان خارجی، یکپارچه، آگاهانه و مقتدر ایستاده و خواهد ایستاد.
منبع: فرمانداری تهران