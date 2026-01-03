رئیس پلیس راهور تهران بزرگ با توجه به بارش برف در معابر پایتخت و خطر تصادفات زنجیره‌ای به رانندگان توصیه کرد: با سرعت مطمئنه و رعایت فاصله طولی تردد کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار سید ابوالفضل موسوی پور روز شنبه گفت: با توجه به اینکه در اکثر مناطق پایتخت شاهد ریزش باران و برف هستیم و طبیعتاً این مسئله باعث لغزندگی معابر شده است از تمام رانندگان خواهش می‌کنیم با رعایت فاصله طولی و سرعت مطمئنه تردد کنند.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ افزود: لغزندگی معابر یکی از دلایل تصادفات زنجیره‌ای به ویژه در بزرگراه‌های پایتخت است لذا توصیه می‌کنیم رانندگان ضمن رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، با توجه کامل به جلو تردد و حتی المقدور با چراغ‌های روشن در معابر مه آلود پایتخت رانندگی کنند.

موسوی پور توصیه کرد: رانندگان از وضعیت سیستم ترمز، برف پاک کن‌ها و گرمایش خودروی خود مطمئن بوده و با لاستیک‌های فرسوده در سطح شهر تردد نکنند.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ در پایان اظهار داشت: شهروندان در صورتی که کار ضروری ندارند از منزل خارج نشوند ضمن اینکه اگر وسیله نقلیه تان دچار نقص فنی است سریعتر نسبت به تعمیر خودروی خود اقدام کنند تا شاهد سوانح کمتری به دلیل نقص فنی در شهرمان باشیم.

منبع: پلیس راهور

برچسب ها: پلیس راهور ، تصادف رانندگی
