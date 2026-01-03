باشگاه خبرنگاران جوان؛ عرفانه نعمتیان - امروز شنبه ۱۳ دیماه ۱۴۰۴ و همزمان با ولادت حضرت علی(ع) و روز پدر، پیست اسکی شیخشبان در کنار امامزاده سید بهاالدین محمد (ع) و در محل مجموعه ورزشیهای زمستانی این روستا افتتاح شد و فرصتی منحصربهفرد برای یادگیری و تمرین ورزش اسکی را برای علاقهمندان فراهم کرد.
افتتاح این پیست با امکانات رفاهی و آموزشی مناسب، به عنوان یک پروژه مهم در راستای توسعه ورزشهای زمستانی در استان به حساب میآید. فضای امن و شاد ایجاد شده در این پیست، مسیری نوین برای ورود جوانان و علاقهمندان به دنیای هیجانانگیز اسکی فراهم میکند.
ورزشکاران حرفهای و آماتور میتوانند در این محیط به تمرین پرداخته و از تجربیات مربیان مجرب بهرهمند شوند.
در روز افتتاحیه، ورزشکاران میتوانند بهصورت رایگان از امکانات این پیست استفاده کنند، که این اقدام موجب ترغیب بیشتر افراد به ورزش و آشنایی با این رشته خواهد شد.
مسئولین بر این باورند که با ایجاد چنین فضاهایی، میتوان رواج ورزشهای زمستانی را در استان تقویت کرد و به تعالی روحیه ورزشی جامعه کمک کرد.
این پیست بهعنوان یک مرکز آموزشی و ورزشی، میتواند در سالهای آینده نقشی کلیدی در برگزاری مسابقات مختلف و ارتقاء سطح ورزش اسکی در استان داشته باشد.
افتتاح پیست اسکی شیخ شبان، نویدبخش آیندهای درخشان برای ورزشهای زمستانی و پرورش استعدادهای ورزشی در چهارمحال و بختیاری است.