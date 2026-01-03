جانشین پلیس راه راهور فراجا، از اعمال محدودیت ترافیکی و یک‌طرفه شدن مسیر‌های محور چالوس و هراز برای مدیریت حجم بالای ترافیک و تخلیه سریع خودرو‌ها خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه راهور فراجا، از اعمال محدودیت ترافیکی و یک‌طرفه شدن مسیر‌های محور چالوس و هراز برای مدیریت حجم بالای ترافیک و تخلیه سریع خودرو‌ها خبر داد و هشدار داد: رانندگان در محور‌های برف‌گیر و لغزنده با رعایت سرعت مطمئنه و رعایت نکات ایمنی رانندگی کنند.

سرهنگ محبی با اشاره به وضعیت ترافیکی محور‌های شمال کشور گفت: با توجه به حجم بالای ترافیک شمال به جنوب محور چالوس و آزادراه تهران – شمال، از ساعت ۱۲:۰۰ امروز ۱۳ دی ماه تردد کلیه وسایل نقلیه از ابتدای آزادراه تهران – شمال به سمت مرزن‌آباد (جنوب به شمال) ممنوع شده است.

وی ادامه داد: همچنین از ساعت ۱۴:۳۰ مسیر شمال به جنوب محدوده پل زنگوله به سمت تهران به صورت یک‌طرفه برای تخلیه سریع ترافیک اجرایی خواهد شد. 

در محور هراز نیز در برخی مقاطع از شمال به جنوب، محدوده لاریجان تا پلور مسیر به صورت مقطعی یک‌طرفه خواهد شد تا جریان ترافیک روان‌تر شود.

جانشین پلیس راه راهور فراجا با اشاره به وضعیت جوی محور‌های کشور افزود: در اکثر محور‌های مواصلاتی شاهد بارش برف و باران هستیم و سطح محور‌ها کاملاً لغزنده است. رانندگان عزیز باید با سرعت مطمئنه، رعایت فاصله طولی و پرهیز از عجله و شتاب رانندگی کنند و صبر و حوصله را سرلوحه سفر خود قرار دهند.

سرهنگ محبی به مسافران توصیه کرد: قبل از حرکت حتماً از سالم بودن سیستم‌های فنی خودرو از جمله بخاری، برف‌پاک‌کن، مخزن آبپاش و سیستم روشنایی اطمینان حاصل کنید تا شاهد کاهش حوادث و ایمنی کامل در مسیر‌های شمالی باشیم.

منبع: پلیس راهور

برچسب ها: محدودیت ترافیکی ، جاده چالوس ، جاده هراز
