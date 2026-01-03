باشگاه خبرنگاران جوان - رئیسجمهور آمریکا امروز در پیامی در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال، در اشاره به تجاوز نظامی ساعات اولیه امروز به خاک ونزوئلا، مدعی شد که «عملیات بزرگ آمریکا علیه ونزوئلا و رئیسجمهور این کشور موفقیتآمیز بود».
وی ادعا کرد که مادورو که همراه همسرش بود، دستگیر شده و آنها را از ونزوئلا خارج کردهاند.
ترامپ افزود: «این عملیات با همکاری نیروهای مجری قانون آمریکا انجام شد و جزئیات بیشتر متعاقباً اعلام خواهد شد».
به گفته ترامپ، امروز یک نشست خبری ساعت ۱۱ صبح به وقت محلی (۱۷:۳۰ به وقت تهران) در مارالاگو (عمارت ترامپ در فلوریدا) برگزار خواهد شد.