باشگاه خبرنگاران جوان - وبگاه اسپِیس در گزارشی آورده است: در آستانه آغاز فصلی جدید از اکتشافات فضایی، دانشمندان در تلاش هستند با استفاده از دادههای طرحهای در حال اجرا، راهی به سوی زندگی دائم انسان در ماه و مریخ بسازند. آنها در نشستی خبری در گردهمایی اتحادیه ژئوفیزیک آمریکا، نشان دادند که چگونه علم امروز در تلاش برای حل چالشهای دیروز است: یافتن آب، در امانغماندن از تشعشع و مدیریت غبار.
این تلاشها، همزمان با هدف جاهطلبانه ناسا (آژانس فضایی آمریکا) برای بازگشت انسان به ماه تا سال ۲۰۲۸ میلادی و ایجاد یک پایگاه دائمی قمری تا سال ۲۰۳۰ میلادی شکل میگیرد. دانشمندان تأکید میکنند که رسیدن به این آرزو بدون کمک رباتها و دادههای بیوقفه آنها ممکن نیست.
۱. نقشهبرداری از تشعشعات مریخ؛ از مدار تا تبلت فضانوردان
یکی از بزرگترین تهدیدها برای فضانوردان آینده مریخ، تابشهای مرگبار کیهانی است. اکنون، دانشمندان با تبدیل دادههای چندین مأموریت مریخ، از جمله مدارگرد مِیوِن و مریخنوردهای کنجکاوی و استقامت، به یک سامانه هشدار زودهنگام نصبشدنی روی تبلت، به دنبال مدیریت این خطر هستند.
جینا دیبراچیو (Gina DiBraccio)، از مرکز فضایی گادِرد ناسا میگوید: این ابزار به فضانوردان امکان میدهد آبوهوای فضایی را از سطح مریخ رصد کنند و در لحظه تصمیم بگیرند که آیا نیاز به پناه گرفتن هست یا نه.
این فناوری که ابتدا برای زمین طراحی شده بود، اکنون در حال تطبیق برای مریخ است.
۲. جستوجوی آب در ماه: گنجی پنهان در قطب جنوب
برنامه بازگشت به ماه بر یک پیشنیاز حیاتی استوار است: یافتن آب. مشکل اینجاست که دادههای فعلی مکان دقیق این ذخایر را، بهویژه در قطب جنوب ماه که هدف فرود آرتمیس است، نشان نمیدهند. بتانی اِلمَن (Bethany Ehlmann)، از دانشگاه کلرادو، وضعیت را اینطور تشریح میکند: مثل این است که بگوییم آب در شهر نیواورلئان وجود دارد، اما ندانیم کجای شهر.
برای حل این معما، ناسا در حال ساخت یک طیفسنج تصویربرداری پیشرفته است که مانند چشمانی تیزبین از مدار ماه، ذرات آب و مواد معدنی را نقشهبرداری میکند.
۳. نبرد با غبار ماه
مأموریتهایی مانند داستِر (کاوشگر غبار و پلاسمای محیطی) که برای پرواز با آرتمیس ۴ انتخاب شده، به طور ویژه برای مطالعه و مقابله با غبار ریز و ساینده ماه طراحی شدهاند. شو وانگ (Xu Wang)، پژوهشگر اصلی این طرح میگوید: غبار همهجای ماه است. باید یاد بگیریم با آن زندگی کنیم و فناوریمان را در برابر آن مقاوم کنیم.
۴. آینده: میدان مغناطیسی مریخ و پهپادهای مغناطیسیاب
آینده اکتشاف، پر از فناوریهای نوظهور است. دانشمندان در حال بررسی این موضوع هستند که آیا میدانهای مغناطیسی محلی مریخ، مانند آهنرباهای طبیعی کوچک در پوسته آن، میتوانند سپرهایی موضعی در برابر تشعشع ایجاد کنند یا خیر. برای کشف این راز، آنها در حال ساخت مغناطیسسنجهای فوقسبک هستند تا روی پهپادهایی شبیه به اینجینیتی نصب کنند و سطح مریخ را با جزئیات بیسابقهای نقشهبرداری کنند.
در نهایت، کلید موفقیت نه در انتخاب میان اکتشاف رباتیک یا انسانی، بلکه در همکاری و همراهی این دو با یکدیگر است. همانطور که بتانی المَن تأکید میکند: آینده از آنِ اکتشافی است که در آن، رباتها و انسانها قابلیتهای یکدیگر را تکمیل میکنند.