باشگاه خبرنگاران جوان - «کایا کالاس» روز شنبه با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: با «مارکو روبیو» وزیر امور خارجه آمریکا و سفیرمان در کاراکاس گفت‌وگو کرده‌ام؛ اتحادیه اروپا تحولات ونزوئلا را از نزدیک زیر نظر دارد.

وی سپس با تکرار مواضع غرب درباره کاراکاس ادعا کرد: اتحادیه اروپا بارها اعلام کرده که آقای مادورو مشروعیت ندارد و از یک گذار مسالمت‌آمیز دفاع کرده است. در هر شرایطی، اصول حقوق بین‌الملل و منشور سازمان ملل متحد باید رعایت شود؛ ما خواستار خویشتنداری هستیم.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در ادامه افزود که امنیت شهروندان اتحادیه اروپا در ونزوئلا «اولویت اصلی» این اتحادیه است.

پیش از این، وزارت امور خارجه اسپانیا نیز با صدور بیانیه‌ای بر لزوم تنش‌زدایی در بحران ونزوئلا تأکید و اعلام کرد که آماده است برای دستیابی به راه‌حلی مسالمت‌آمیز و مبتنی بر مذاکره، مساعی جمیله خود را ارائه کند.

این مواضع در حالی مطرح می‌شود که دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا ساعاتی پیش تأیید کرد که دستور «حمله گسترده» علیه ونزوئلا را داده است. ترامپ همچنین مدعی شد که نیکلاس مادورو رئیس‌جمهوری ونزوئلا دستگیر شده است.

شبکه خبری سی‌ان‌ان روز شنبه (۱۳ دی ۱۴۰۴) به نقل از تیم خبری خود در کاراکاس گزارش داد که نخستین انفجار حدود ساعت ۱:۵۰ بامداد شنبه به وقت محلی روی داده و خبرنگاران حاضر در محل اعلام کردند شدت انفجارها به حدی بوده که شیشه‌های ساختمان‌ها لرزیده و پس از آن صدای پرواز هواپیماها در ارتفاع پایین شنیده شده است.

سی‌ان‌ان افزود که چندین منطقه در شهر کاراکاس دچار قطعی برق شده و خبرنگاران این شبکه خبری می‌گویند پس از انفجارها صدای هواپیماهایی را در آسمان شهر شنیده‌اند.

منبع: ایرنا