سفیر چین در مسکو در میانه حادثه رئیس جمهور ربایی ونزوئلا توسط دونالد ترامپ، نسبت به هرگونه اقدام تجاوزکارانه و یا تحریک آمیز در مورد جزیره تایوان هشدار داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - خبرگزاری تاس با انتشار این خبر افزود: «ژانگ هانهوی» ( Zhang Hanhui ) ، سفیر چین در مسکو، در مصاحبه‌ای با این خبرگزاری گفت چین به هرگونه تحرکات بدخواهانه در تنگه تایوان پاسخی قاطع خواهد داد.

بنابراین گزارش سفیر چین در مسکو در این مصاحبه تاکید کرد: هرگونه اقدام تحریک‌آمیز مخرب که از «خط قرمز» پکن در مورد مسئله تایوان عبور کند، ناگزیر واکنش قاطع چین را در پی خواهد داشت.

تاس در ادامه گزارش داد: هانهوی یاد آور شد، چین طبق قانون ملی خود در مورد مقابله با تحریم‌های خارجی، تصمیمی مبنی بر اعمال اقدامات تلافی‌جویانه علیه ۲۰ شرکت نظامی-صنعتی آمریکایی و ۱۰ نماینده از مدیران ارشد آنها که در سال‌های اخیر در مسلح کردن تایوان دست داشته‌اند، اتخاذ کرده است.

خبرگزاری رسمی روسیه افزود: وی با اشاره به رزمایش «ماموریت عدالت ۲۰۲۵»که از ۲۹ دسامبر ۲۰۲۵ به مدت ۲ روز توسط «فرماندهی جبهه شرقی ارتش آزادی‌بخش خلق چین» در اطراف جزیره تایوان برگزار شد، تاکید کرد: همه این اقدامات به عنوان هشداری جدی به نیروهای جدایی‌طلب طرفدار «استقلال تایوان» و نیروهای مداخله‌گر خارجی (آمریکا) است و همچنین اقدامات مشروع و ضروری برای محافظت از حاکمیت دولت و حفظ وحدت ملی است.

خبرگزاری تاس درحالی امروز شنبه ۱۳ دی ماه ۱۴۰۴ اقدام به انتشار این مصاحبه و هشدار طرف چینی نسبت به عبور از خطوط قرمز پکن درمورد تایوان کرد که جهان ساعاتی پیش شاهد حمله آمریکا به ونزوئلا و ربودن رئیس جمهوری آن کشور به دستور دونالد ترامپ بود، اقدامی که تاکنون با سکوت مجامع بین المللی بخصوص سازمان ملل متحد ، اتحادیه اروپا و رهبران غرب همراه بوده است.

منبع: ایرنا

