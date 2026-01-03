باشگاه خبرنگاران جوان - نام علی از نام ‌های الهی و به معنای بلند مرتبه، مقتدر و شریف است و در متون دینی و تاریخی، جایگاه ویژه‌ای دارد، این نام مبارک، نام نخستین امام شیعیان حضرت علی(ع) بوده که به شجاعت، عدالت، مهربانی و مدیریت الهی شناخته می‌شود.

براساس متون تاریخی، سیره و زندگی آن حضرت سرشار از آموزه‌های اخلاقی، عدالت‌محوری، رعایت حقوق مردم و توجه به نیازمندان است و همین ویژگی‌ها سبب شده است تا خانواده‌ها با عشق و ارادت، این نام را برای فرزندان خود برگزینند.

انتخاب نام علی علاوه بر برخورداری از پشتوانه معنوی، نقش مهمی در تقویت هویت دینی و فرهنگی نسل‌های آینده دارد و می‌تواند الگویی الهام ‌بخش برای رشد فضایل اخلاقی در جامعه باشد.

بر اساس آمارهای مرکز رصد سازمان ثبت احوال کشور، نام علی طی سال‌های اخیر همواره در فهرست نام ‌های برتر و پرکاربرد قرار داشته و سهم مهمی در نام‌گذاری نوزادان پسر در کشور ایفا کرده است به گونه ای که در ۲ میلیون و ۵۱۲ هزار نفر با نام علی نام گذاری شده اند.

منبع: ثبت احوال