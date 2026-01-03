مدیریت شهری منطقه ۱۸ به منظور بهبود سطح کیفی خدمت رسانی ناوگان حمل ونقلی به شهروندان، در نظر دارد توقفگاه و پارکینگ جدیدی را ویژه اتوبوس‌های برقی دایر نماید.

باشگاه خبرنگاران جوان- به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۸، در بازدید اخیری که رضا محمدی شهردار وتنی چند از مدیران منطقه از محدوده کنونی توقفگاه شرکت واحد اتوبوسرانی واقع در انتهای بلوار شهیدان طارمی داشتند، مقرر شد تا پس از اجرای تمهیدات ضربتی، توقفگاه و پارکینگ جدید ویژه اتوبوس‌های برقی که بزودی وارد ناوگان حمل ونقل عمومی خواهد شد، ایجاد گردد.

برپایه این گزارش، مدیریت شهری منطقه به تازگی در تفاهم نامه‌ای با شرکت واحد اتوبوسرانی شهرداری تهران متعهد شده تا توقفگاه و پارکینگ جدید ویژه اتوبوس‌های برقی را در این محدوده دایر و در مقابل نیز خطوط باقیمانده اتوبوس نیز با ورود خودرو‌های جدید نوسازی شوند.

توقفگاه و پارکینگ جدید ویژه اتوبوس‌های برقی در منطقه ۱۸ احداث می‌شود
