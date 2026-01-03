باشگاه خبرنگاران جوان؛فاطمه محمدی- رامین محمودی اظهارکرد:در شبانهروز گذشته، ۳۳۰۰ کیلومتراز محورهای استان با تلاش ۲۷۶ نفر راهدار و با استفاده از ۱۷۱ دستگاه انواع ماشینآلات و مصرف ۴۳۲ تن ماسه و نمک برفروبی شده است.
وی با اشاره به این که در این بازه زمانی، راهداران ۶۴ محور روستایی را برفروبی کردهاند، افزود: انتظار میرود ۶۲ روستای مسدود تا پایان وقت امشب بازگشایی شوند.
محمودی یادآور شد:در این مدت ۱۳۵ دستگاه خودرو گرفتار در برف توسط راهداران تلاشگر رهاسازی شدند.
معاون راهداری و حمل و نقل جادهای استان با استناد به پیشبینیهای هواشناسی مبنی بر کاهش محسوس دما و شرایط یخبندان در کل استان تا اواسط هفته جاری، از تمامی رانندگان درخواست کرداز سفرهای غیرضروری خودداری کنند ودر صورت لزوم سفر، حتماً زنجیر چرخ و تجهیزات زمستانی را به همراه داشته باشند.