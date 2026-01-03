معاون راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کردستان از اجرای عملیات گسترده ‏برفروبی درمحور‌های اصلی و فرعی استان طی ۲۴ ساعت گذشته خبر دادو‏گفت:درحال حاضر تمامی محور‌های ارتباطی باز و تردد روان است. ‏

باشگاه خبرنگاران جوان؛فاطمه محمدی- رامین محمودی اظهارکرد:در شبانه‌روز گذشته، ۳۳۰۰ کیلومتراز محور‌های ‏استان با تلاش ۲۷۶ نفر راهدار و با استفاده از ۱۷۱ دستگاه انواع ماشین‌آلات و ‏مصرف ۴۳۲ تن ماسه و نمک برفروبی شده است. ‏

وی با اشاره به این که در این بازه زمانی، راهداران ۶۴ محور روستایی را ‏برف‌روبی کرده‌اند، افزود: انتظار می‌رود ۶۲ روستای مسدود تا پایان وقت امشب ‏بازگشایی شوند. ‏

محمودی یادآور شد:در این مدت ۱۳۵ دستگاه خودرو گرفتار در برف توسط ‏راهداران تلاشگر رهاسازی شدند. ‏

معاون راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان با استناد به پیش‌بینی‌های هواشناسی ‏مبنی بر کاهش محسوس دما و شرایط یخبندان ‏در کل استان تا اواسط هفته جاری، ‏از تمامی رانندگان درخواست کرداز سفر‌های غیرضروری خودداری کنند ودر ‏صورت لزوم سفر، حتماً زنجیر چرخ و تجهیزات زمستانی را به همراه داشته ‏باشند. ‏

برچسب ها: کردستان ، تردد روان ، راهداری
