باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا رشیدیان رئیس سازمان حج و زیارت در جمع مدیران ثابت هتلها، مسئولان فرهنگی و روحانیون کاروانهای عمره در مدینه با قدردانی از تلاش روحانیون، مدیران مجموعهها و کارگزاران عمره، خدمت به زائران بیتالله الحرام و حرم نبوی (ص) را مسئولیتی فراتر از یک شغل دانست و گفت: حج و عمره کارخانه انسانسازی است و خداوند این توفیق را به ما داده تا در یک فرصت محدود، زمینه تعالی اخلاقی، معنوی و دینی زائران را فراهم کنیم.
وی با اشاره به اینکه بسیاری از زائران عمره تنها یکبار در طول عمر خود به این سفر مشرف میشوند، افزود: همه عوامل اجرایی باید تلاش کنند تا زائر با آرامش، عزت و رضایت خاطر، بیشترین بهره معنوی را از این سفر به دست آورد.
رئیس سازمان حج و زیارت با تأکید بر اهمیت مشروعیت در خدمات این سازمان تصریح کرد: حضور نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت، نشاندهنده حساسیت ویژه نظام اسلامی نسبت به رعایت موازین شرعی و حقوق زائران است و ما به این جایگاه افتخار میکنیم.
رشیدیان رضایتمندی زائران را شاخص اصلی موفقیت سازمان حج و زیارت دانست و گفت: بهرهبرداری فرهنگی و معنوی زائر بدون رضایت خاطر او محقق نمیشود.
رئیس سازمان حج و زیارت با بیان اینکه این سازمان نهاد درآمدمحور نیست، تأکید کرد: در هر موردی که خدماتی به زائر ارائه نشده، هزینه آن با جدیت پیگیری و به زائر بازگردانده شده است و مدیران و روحانیون باید این شفافیت را برای زائران تبیین کنند.
رشیدیان با اشاره به حق زائر در طرح سؤال و اعتراض، گفت: پاسخگویی صبورانه و شفاف به سؤالات و ابهامات زائران ضروری است، چراکه زائری که با ذهنی مشغول وارد اعمال میشود، نمیتواند بهره معنوی لازم را از این سفر ببرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، بر ضرورت برنامهریزی دقیق، اجرای منسجم و تعهد در انجام مأموریتها تأکید کرد و افزود: ارتقای کیفیت خدمات تنها با هماهنگی کامل میان برنامهریزی و اجرا محقق میشود.
رئیس سازمان حج و زیارت همچنین با اشاره به تحولات جهانی و ضرورت استفاده از فناوریهای نوین گفت: حرکت به سمت حج هوشمند، بهرهگیری از سامانهها و فناوریهای جدید از جمله هوش مصنوعی و سامانه «نسک»، یک ضرورت است و باید خود را با این تحولات هماهنگ کنیم.
رشیدیان نقش مدیران ثابت هتلها و مدیران مجموعهها را کلیدی دانست و اظهار داشت: مدیران باید به قوانین کشور میزبان، مفاد قراردادها، نیازهای رفاهی زائران، مسائل اسکان، تغذیه، حملونقل، بهداشت و درمان اشراف کامل داشته باشند تا بتوانند از حقوق زائران بهدرستی صیانت کنند.
وی در پایان با اشاره به برخی محدودیتها از جمله اسکان و ظرفیت تختها، خاطرنشان کرد: اشکالات شناساییشده در حال پیگیری است و هدف اصلی سازمان، ارتقای مستمر کیفیت خدمات و تأمین آرامش و رضایت زائران عمره است.
منبع: حج و زیارت