وئیز ایناسیو لولا دا سیلوا، رئیس جمهور برزیل حمله نظامی آمریکا به ونزوئلا و دستگیری همتای ونزوئلایی خود، نیکولاس مادورو را محکوم کرد و گفت که این اقدام از «خط قرمز غیرقابل قبولی» عبور کرده است.

لولا در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت: «این اقدامات توهینی جدی به حاکمیت ونزوئلا و سابقه‌ای بسیار خطرناک برای کل جامعه بین‌المللی است.»

لولا همچنین خواستار واکنش «قوی» سازمان ملل شد و افزود که برزیل همچنان پذیرای ترویج گفت‌و‌گو و همکاری است.

پیش از این، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که در مستقیم‌ترین مداخله واشنگتن در آمریکای لاتین از زمان حمله به پاناما در سال ۱۹۸۹، به ونزوئلا حمله کرده و مادورو را دستگیر کرده است.

وزارتخانه‌های امور خارجه و دفاع برزیل گفتند که مقامات برزیلی روز شنبه جلسه اضطراری کابینه را برای بحث در مورد وضعیت ونزوئلا برگزار کردند.

رئیس پلیس فدرال برزیل همچنین گفت که ونزوئلا مرز خود با این کشور را بسته است، مرزی که یکی از گذرگاه‌های اصلی برای پناهندگان ونزوئلایی در منطقه است و برزیل از سال ۲۰۱۸ عملیاتی را برای کمک به آنها انجام داده است.

منبع: رویترز