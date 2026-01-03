باشگاه خبرنگاران جوان - ۱۳ دی ماه مصادف با ولادت با سعادت امام علی (ع) در تقویم ما به ثبت رسیده است. در این روز کوچه و خیابان‌های شهر را چراغانی می‌کنند و با نصب پرچم‌های مزین به نام مولای متقیان امام علی (ع) به ساحت مقدس امام اول شیعیان ادای احترام می‌کنند. به همین مناسبت در این روز‌های پر از خیر و برکت ماه رجب مراسم اعتکاف در مساجد اقصی کشور برگزار شد.

در همین راستا مساجد بقیه الله و قرآن و عترت میزبان معتکفین شد.

شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: شهروندخبرنگار - قم

