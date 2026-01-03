تیم ملی فوتبال امید برای حضور در جام ملت‌های زیر ۲۳ سال آسیا وارد عربستان شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی فوتبال امید ایران پس از اتمام اردوی خود در دبی، برای حضور در جام ملت‌های ۲۰۲۶ آسیا وارد ریاض عربستان شد.

شاگردان امیدرضا روانخواه پس از حضور در هتل محل اقامت خود، از ساعت ۱۷ امروز (شنبه) به وقت محلی نخستین تمرین خود را در عربستان برگزار می‌کنند.

برنامه دیدارهای تیم ملی امید ایران در گروه C جام ملت‌های زیر ۲۳ سال آسیا به شرح زیر است:

۱۷ دی ۱۴۰۴

ایران – کره‌جنوبی؛ ورزشگاه باشگاه الشباب | ساعت ۱۴:۳۰ به وقت محلی

۲۰ دی ۱۴۰۴

ایران – ازبکستان؛ ورزشگاه پرنس فیصل بن فهد | ساعت ۱۷:۰۰ به وقت محلی

۲۳ دی ۱۴۰۴

ایران – لبنان؛ ورزشگاه باشگاه الشباب | ساعت ۱۴:۳۰ به وقت محلی

