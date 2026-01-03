ترامپ تصویری منتشر کرده که به گفته او، رئیس جمهور ونزوئلا را در یک کشتی جنگی آمریکایی نشان می‌دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا عکسی از نیکلاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا را در حال حرکت روی عرشه کشتی جنگی آمریکایی منتشر کرد. به گفته رئیس جمهور آمریکا، مادورو با کشتی جنگی آمریکایی USS Iwo Jima در حال انتقال به نیویورک است.

این تصویر که در شبکه اجتماعی تروث سوشال ترامپ منتشر شده، ظاهراً مادورو را در لباس ورزشی خاکستری با نواری سیاه که چشمانش را پوشانده و بطری آبی در دست نشان می‌دهد.

پس از دستگیری مادورو، این اولین تصویری است که از او منتشر می‌شود. تا پیش از این، مشخص نبود او در چه مکانی حضور دارد و ادعای دستگیری وی هنوز تایید نشده بود.

ترامپ صبح امروز اعلام کرد که در حمله نظامی به خاک ونزوئلا، نیرو‌های آمریکایی نیکلاس مادورو را به همراه همسر او دستگیر کرده‌اند. 

 دولت ونزوئلا می‌گوید حملات واشنگتن یک اقدام تجاوزکارانه آشکار بوده که از پیش برنامه‌ریزی، تأیید و انجام شده است و هدف آن سرنگونی دولت فعلی ونزوئلا و تحمیل یک «دولت دست نشانده» برای غارت منابع نفتی این کشور است.

نیکلاس مادورو

منبع: الجزیره

برچسب ها: دولت ونزوئلا ، نیکلاس مادورو ، دونالد ترامپ
خبرهای مرتبط
ترامپ: در حال تصمیم‌گیری درباره گام‌های بعدی برای ونزوئلا هستیم
پکن: حمله آمریکا به یک کشور مستقل نقض آشکار منشور سازمان ملل است
شورای امنیت درباره حمله به ونزوئلا تشکیل جلسه می‌دهد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
اولین واکنش مادورو به حملات موشکی آمریکا به کاراکاس
معاون رئیس‌جمهور ونزوئلا ناپدید شدن مادورو را تایید کرد
آمریکا به ونزوئلا حمله کرد/ وقوع انفجارهای متعدد در کاراکاس
جزئیات بازداشت «نیکولاس مادورو» و همسرش به روایت الجزیره؛ ونزوئلا در انتظار مرحله‌ای جدید از تنش
واکنش یک سناتور به اظهارات مداخله‌جویانه ترامپ درباره ایران: رهبران دنیا به ما می‌خندند
وزیر دفاع ونزوئلا: از وجب به وجب خاک خود دفاع خواهیم کرد
ترامپ: مادورو دستگیر و از ونزوئلا خارج شده است
هیچ سند معتبری درباره ربایش مادورو وجود ندارد
ای‌بی‌سی نیوز: مادورو در حال انتقال به نیویورک است‌
سقوط نقاب؛ قمار خونین ابوظبی در منطقه
آخرین اخبار
ترامپ تصویری از مادورو را در ناو آمریکایی منتشر کرد
شورای امنیت درباره حمله به ونزوئلا تشکیل جلسه می‌دهد
پکن: حمله آمریکا به یک کشور مستقل نقض آشکار منشور سازمان ملل است
ونزوئلا خواستار برگزاری جلسه فوری شورای امنیت شد
روسیه حضور معاون رئیس‌جمهور ونزوئلا در مسکو را تکذیب کرد
برزیل خواستار واکنش قوی سازمان ملل به عملیات نظامی آمریکا در ونزوئلا شد
ترامپ: در حال تصمیم‌گیری درباره گام‌های بعدی برای ونزوئلا هستیم
جزئیات بازداشت «نیکولاس مادورو» و همسرش به روایت الجزیره؛ ونزوئلا در انتظار مرحله‌ای جدید از تنش
تهدید پوشالی ترامپ: شمشیری دو لبه بر گردن منافع آمریکا
شهید سلیمانی: نماد جاودان مقاومت
سقوط نقاب؛ قمار خونین ابوظبی در منطقه
انگلیس: در عملیات آمریکا علیه ونزوئلا دخالتی نداشتیم
ای‌بی‌سی نیوز: مادورو در حال انتقال به نیویورک است‌
کوبا حمله «جنایتکارانه» آمریکا به ونزوئلا را محکوم کرد
انصارالله: تجاوز علیه ونزوئلا نشان دهنده سطح وحشی‌گری آمریکاست
روسیه: حملات آمریکا به ونزوئلا نقض آشکار حقوق بین‌الملل است
معاون رئیس‌جمهور ونزوئلا ناپدید شدن مادورو را تایید کرد
سناتور آمریکایی: مادورو را برای محاکمه بازداشت کردیم
چین نسبت به هرگونه اقدامی درمورد تایوان هشدار داد
اتحادیه اروپا: تحولات ونزوئلا را زیر نظر داریم
هیچ سند معتبری درباره ربایش مادورو وجود ندارد
استقرار نیرو‌های نظامی کلمبیا در مرز‌های مشترک با ونزوئلا
حنظله: تلفن همراه آیلت شاکد را هک کردیم
وزیر دفاع ونزوئلا: از وجب به وجب خاک خود دفاع خواهیم کرد
عدم اطلاع سنا از حملات نظامی آمریکا به ونزوئلا
ترامپ: مادورو دستگیر و از ونزوئلا خارج شده است
بانک مرکزی اسرائیل: بار مالی جنگ فراتر از برآورد‌های قبلی است
یورش مجدد نظامیان صهیونیست به قنیطره سوریه
رایزنی فیدان با وزیران خارجه امارات و عربستان درباره تحولات یمن
بیانیه دولت ونزوئلا درباره تجاوز نظامی آمریکا