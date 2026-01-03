باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا عکسی از نیکلاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا را در حال حرکت روی عرشه کشتی جنگی آمریکایی منتشر کرد. به گفته رئیس جمهور آمریکا، مادورو با کشتی جنگی آمریکایی USS Iwo Jima در حال انتقال به نیویورک است.
این تصویر که در شبکه اجتماعی تروث سوشال ترامپ منتشر شده، ظاهراً مادورو را در لباس ورزشی خاکستری با نواری سیاه که چشمانش را پوشانده و بطری آبی در دست نشان میدهد.
پس از دستگیری مادورو، این اولین تصویری است که از او منتشر میشود. تا پیش از این، مشخص نبود او در چه مکانی حضور دارد و ادعای دستگیری وی هنوز تایید نشده بود.
ترامپ صبح امروز اعلام کرد که در حمله نظامی به خاک ونزوئلا، نیروهای آمریکایی نیکلاس مادورو را به همراه همسر او دستگیر کردهاند.
دولت ونزوئلا میگوید حملات واشنگتن یک اقدام تجاوزکارانه آشکار بوده که از پیش برنامهریزی، تأیید و انجام شده است و هدف آن سرنگونی دولت فعلی ونزوئلا و تحمیل یک «دولت دست نشانده» برای غارت منابع نفتی این کشور است.
منبع: الجزیره