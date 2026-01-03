رئیس جمهور آمریکا می‌گوید که واشنگتن تا انتقال قدرت، کنترل ونزوئلا را در دست می‌گیرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در اولین کنفرانس خبری پس از تجاوز نظامی به خاک ونزوئلا، اعلام کرد که واشنگتن تا زمان «انتقال امن قدرت» این کشور آمریکای لاتین را اداره خواهد کرد.

او گفت: ما کشور را تا زمانی که بتوانیم یک گذار امن، مناسب و عاقلانه انجام دهیم، اداره خواهیم کرد. ما نمی‌خواهیم درگیر ورود شخص دیگری شویم و همان وضعیتی را داریم که در سال‌های طولانی گذشته داشتیم.

ترامپ همچنین گفت که آمریکا «آماده انجام حمله دوم و بسیار بزرگتر» در ونزوئلا است، اما با توجه به «موفقیت» عملیات اول، بعید است که نیازی به این کار باشد. او در این خصوص گفت: «ما فرض کردیم که موج دوم ضروری خواهد بود، اما احتمالاً اینطور نیست. حمله اول آنقدر موفقیت‌آمیز بود که احتمالاً نیازی به انجام حمله دوم نداریم.»

ترامپ می‌گوید که عملیات نظامی آمریکا با هماهنگی سازمان‌های اجرای قانون آمریکایی انجام شده و کشتی‌های این کشور در دریا و در حالت آماده‌باش بودند. او مجددا مدعی شد که طی این عملیات هیچ سرباز آمریکایی کشته نشده است.

رئیس جمهور آمریکا ادعا‌ها درباره قاچاق گسترده مواد مخدر از ونزوئلا را تکرار کرد و گفت که بیشتر مواد مخدر از طریق ونزوئلا به آمریکا می‌رسید. او مدعی شد: «مادورو مسئول یک شبکه جنایتکار بود که مواد مخدر را به ایالات متحده صادر می‌کرد. او و همسرش مسئول مرگ بسیاری از آمریکایی‌ها هستند و با عدالت رو‌به‌رو خواهند شد». 

ترامپ در ادامه گفت که واشنگتن برق کاراکاس را قطع کرده و در حال حاضر تمامی قابلیت‌های نظامی این کشور «خنثی» شده و از کار افتاده است. او در نهایت این عملیات نظامی را «تاریخی» توصیف کرد و گفت که به طور کامل اجرا شده است.

 دولت ونزوئلا می‌گوید حملات امروز واشنگتن یک اقدام تجاوزکارانه آشکار بوده و هدف آن سرنگونی دولت فعلی ونزوئلا و تحمیل یک «دولت دست نشانده» برای غارت منابع نفتی این کشور است.

ترامپ در مصاحبه قبلی خود با فاکس نیوز نیز تایید کرده بود که واشنگتن تا حدی زیادی در صنعت نفت ونزوئلا درگیر خواهد شد.

منبع: الجزیره

برچسب ها: نیکلاس مادورو ، دونالد ترامپ ، ونزوئلا
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۴۹ ۱۳ دی ۱۴۰۴
کاش کر وکورشده ها وفریب خورده های ایرانی هم ببینن ودرس عبرتی بشه براشون اگه مشکلی هست باید خودمون حل کنیم نه بیگانگان
۱
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۲۶ ۱۳ دی ۱۴۰۴
فرعون زمانه...
چیزی نمونده به درک واصل بشی
فعلاً که هر اسبی داری بتازون..
۱
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۲۲ ۱۳ دی ۱۴۰۴
بگو فعلا ونزوئلا را می دزدیم
۱
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۲۲ ۱۳ دی ۱۴۰۴
فقط نفت می خورند
۱
۴
پاسخ دادن
