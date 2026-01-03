ترامپ برنامه آمریکا برای تصاحب منابع نفتی ونزوئلا را با توجیه «جبران خسارت‌های واشنگتن» اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در کنفرانس خبری امشب خود به نقشه‌های واشنگتن برای ثروت‌های خدادادی ونزوئلا اشاره کرد و گفت: «شرکت‌های نفتی آمریکایی به ونزوئلا خواهند رفت، میلیارد‌ها دلار خرج خواهند کرد، زیرساخت‌های به شدت آسیب‌دیده، زیرساخت‌های نفتی را تعمیر خواهند کرد و شروع به کسب درآمد برای کشور خواهند کرد». 

ترامپ در ادامه تلاش کرد که تصمیم آمریکا برای سرقت نفت ونزوئلا را قانونی جلوه دهد و گفت: «آمریکا مقدار عظیمی از ثروت را از زمین بیرون خواهد کشید که به شکل بازپرداخت خساراتی است که ونزوئلا به ما وارد کرده است».

رئیس جمهور آمریکا در بخش دیگری از صحبت‌های خود به «ماریا کورینا ماچادو» رهبر مخالفان ونزوئلا اشاره کرد و درباره توانایی او برای ریاست جمهوری ابراز تردید کرد. ترامپ گفت که او از حمایت یا احترام مردم برخوردار نیست و اینکه فعلا آمریکا به همراه گروهی ونزوئلا را اداره خواهد کرد.

اظهارات ترامپ در این کنفرانس خبری در حالی مطرح شد که صبح امروز، آمریکا حملاتی را در پایتخت و چند شهر دیگر ونزوئلا انجام داد. در ادامه، نظامیان آمریکایی وارد محل اقامت نیکلاس مادورو، رئیس جمهور این کشور شده و او را به همراه همسرش دستگیر کرده و به یک ناو آمریکایی منتقل کردند.

ترامپ می‌گوید مادورو در نهایت به نیویورک منتقل خواهد شد و در این شهر محاکمه می‌شود.

چین، روسیه، برزیل، کوبا و بسیاری از کشور‌های دیگر این اقدام را نقض قوانین بین‌المللی دانسته و آن را محکوم کرده‌اند. 

شبکه الجزیره گزارش داده است که شورای امنیت سازمان ملل روز یکشنبه یا دوشنبه در این خصوص تشکیل جلسه خواهد داد.

منبع: الجزیره

برچسب ها: دونالد ترامپ ، ونزوئلا ، منابع نفتی
