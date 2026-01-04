باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - پایان رافت مهاجم سابق تیم فوتبال پرسپولیس در گفت و گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره عملکرد سرخپوشان در نیم فصل اول لیگ برتر فوتبال اظهار کرد: پرسپولیس فراز و نشیب در لیگ داشت و این تیم بازیها را با هاشمیان شروع کرد و در ادامه اوسمار هدایت تیم را برعهده گرفت. روند سرخپوشان با اوسمار رو به رشد بوده است. حالا با حضور اوسمار، شیوه و روش اورونوف و بیفوما فرق کرده است.
او افزود: سبک بازی اوسمار به صورتی بوده است که اورونوف از عقب میآید و توپ را میگیرد و نبود مهاجم تنها نقطه ضعف پرسپولیس است، چون علیپور در خط حمله تنهاست و باید فوروادی باشد تا بتواند مکمل علیپور باشد. همچنین ما در وینگرها تغییرات زیاد داشتیم و از هفته دهم به بعد ترکیب ثابت شد و فرشاد احمد زاده سر جای خود قرار گرفت و میلاد محمدی در دفاع چپ قرار گرفت و شرایط سمت راست هم خوب شد. فقط یک مقدار در خط دفاع جابه جایی نفرات داریم و ان شا الله اگر سرخپوشان بتوانند ۲، ۳ بازیکن بگیرند و تیم را تقویت کنند به مراتب وضعیتشان بهتر میشود.
رافت درباره اینکه بردهای اقتصادی پرسپولیس را چطور ارزیابی میکند، گفت: پرسپولیس در چند بازی بردهای یک بر صفر به دست آورد. در نیم فصل دوم هم دروازهها کوچک خواهد شد و هم امتیازات سخت به دست میآید. نه تنها پرسپولیس بلکه همه تیمها برای زدن گل با مشکل مواجه میشوند.
مهاجم سابق پرسپولیس درباره اینکه سرخپوشان باید در چه پستهایی تقویت شوند، گفت: پرسپولیس در پستهای مهاجم، دفاع وسط و بازیکن پشت مهاجم نیاز به بازیکن دارد. اوسمار باید توانمندی داشته باشد که بازیکنانی بیاورد که بلافاصله آنها بازی کرده و بتوانند کارهای تاکتیکی سرمربی را پیاده کنند و با سایر بازیکنان سریع هماهنگ شوند.
او درباره اینکه جدایی سرژ اوریه و فرشاد احمدزاده را چطور ارزیابی میکند، بیان کرد: اوریه از اول فصل مشکل پزشکی داشت و نتوانست به پرسپولیس کمک کند. فرشاد احمدزاده هم زیاد بازی به او نرسید و در نهایت اوسمار او را در لیست مازاد قرار داد. امیر حسین پیروانی هم از جمع مربیان پرسپولیس خارج شد. حالا باید ببینیم که اوسمار برای جایگزینی این نفرات چه کسانی را در نظر گرفته است.
رافت درباره اینکه پرسپولیس ورزشگاه اختصاصی ندارد، بیان کرد: زمین ورزشگاه شهدای قدس مناسب نیست و این ورزشگاه برای شهرستان کوچک است و در این استادیوم نمیشود هواداران استقلال و پرسپولیس را جا داد. به نظرم سازمان لیگ نباید اجازه میداد که بازیها در این ورزشگاه انجام شود. این ورزشگاه در شان و شخصیت فوتبال ما نیست. من فکر میکنم که پرسپولیس و استقلال در نیم فصل دوم باید برای خودشان ورزشگاه داشته باشند تا بازیهای خود را در آنجا برگزار کنند.
مهاجم سابق پرسپولیس درباره اینکه مسابقات نیم فصل اول را چطور ارزیابی میکند، بیان کرد: در حال حاضر تیمهای استقلال، پرسپولیس، سپاهان و تراکتور مدعی قهرمانی هستند. البته من دوست دارم که یکی از تیمهای چادر ملو و ملوان قهرمان لیگ شود. این ۲ تیم با وجود اینکه امکانات کمی دارند، اما نتایج خوبی گرفتند. چادر ملو تیم خوبی هست و تیم ملوان هم تیم ریشه داری است. البته بیشتر از همه دوست دارم ملوان امسال قهرمان شود با آن بضاعت کم خود فوتبال خوبی ارائه میدهد.
او درباره اینکه فحاشیها در سکوها را چطور ارزیابی میکند، گفت: حواشی همیشه در فوتبال ایران هست، اما امسال حاشیهها بیشتر شده است. امیدوارم تمهیداتی انجام شود که تیمها فقط به فکر بازی و کیفیت بازی باشند. ۸۰ درصد بازی ها، حاشیه دارد و ۲۰ درصد فقط فوتبال است. ان شا الله این ۸۰ درصد حاشیه خنثی شود و به سمت بهتر شدن کیفیت بازیها برویم. کسانی که پست و سمت دارند وظیفه شان سنگین است و آنها باید وظایف خود را انجام بدهند و به گردن هوادار و تماشاگر نیندازند. اینطور نمیشود که من یک VAP برای خودم بزنم و تمام امکانات را برای خودم در نظر بگیرم و احساس کنم هواداران هم این امکانات را دارند و این خیلی بد است. به هر حال امیدوارم اتفاق خوبی برای هواداران بیفتد.
رافت درباره اینکه امسال پدیده یا ستارهای در لیگ برتر فوتبال بود، گفت: من به آن صورت پدیدهای ندیدم، اما تیمی بیشتر پدیده دیدم. مثلا ملوان در کار گروهی خوب است، اما انفرادی خوب نیست. فوتبال ورزش گروهی هست. تیم چادر ملو هم در کار گروهی و تاکتیکی خوب است. امیدوارم چادر ملو و ملوان در نیم فصل دوم یقه تیمهای بزرگ را بگیرند و یکی از این ۲ تیم قهرمان لیگ شود.