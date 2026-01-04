استان‌ها عکس باشگاه خبرنگاران جوان

عکاس مارال شیرین خواه
تاریخ انتشار ۱۴ دی ۱۴۰۴ ۰۰:۵۳
اَبَرماه گرگ در شامگاه ۱۳ دی طلوع می‌کند. این پدیده که در آن ماه کامل در نزدیک‌ترین فاصله از زمین قرار دارد، باعث می‌شود ماه تا ۳۰ درصد درخشان‌تر و ۱۴ درصد بزرگ‌تر از حد معمول به نظر برسد. این اَبَرماه، آغازگر فهرست پربار رویداد‌های نجومی سال ۲۰۲۶ است که با ۱۳ ماه کامل و دو ماه‌گرفتگی، سالی استثنایی برای دوستداران آسمان خواهد بود. در نخستین شب‌های سال نو میلادی، آسمان، پدیده باشکوه اَبَرماه گرگ (wolf moon) را به نمایش گذاشت. این ماه کامل که یک اَبَرماه نیز محسوب می‌شود، در سنت‌های بومیان آمریکای شمالی با زوزه گرگ‌های گرسنه در میانه زمستان پیوند خورده، در شامگاه شنبه ۱۳ دی‌ماه (سوم ژانویه ۲۰۲۶) به اوج شکوه خود می‌رسد.

اَبَرماه گرگ در شامگاه ۱۳ دی طلوع می‌کند. این پدیده که در آن ماه کامل در نزدیک‌ترین فاصله از زمین قرار دارد، باعث می‌شود ماه تا ۳۰ درصد درخشان‌تر و ۱۴ درصد بزرگ‌تر از حد معمول به نظر برسد. این اَبَرماه، آغازگر فهرست پربار رویداد‌های نجومی سال ۲۰۲۶ است که با ۱۳ ماه کامل و دو ماه‌گرفتگی، سالی استثنایی برای دوستداران آسمان خواهد بود. در نخستین شب‌های سال نو میلادی، آسمان، پدیده باشکوه اَبَرماه گرگ (wolf moon) را به نمایش گذاشت. این ماه کامل که یک اَبَرماه نیز محسوب می‌شود، در سنت‌های بومیان آمریکای شمالی با زوزه گرگ‌های گرسنه در میانه زمستان پیوند خورده، در شامگاه شنبه ۱۳ دی‌ماه (سوم ژانویه ۲۰۲۶) به اوج شکوه خود می‌رسد.
برچسب ها: ابر ماه ، ماه کامل ، ستاره شناسی ، کیش
