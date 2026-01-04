بازیکن الاتحاد کلبا پیشنهاد باشگاه تراکتور برای پیوستن به این تیم تبریزی را رد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - احمد نوراللهی لژیونر فوتبال کشورمان و بازیکن الاتحاد کلبا در تیررس تیم فوتبال تراکتور قرار گرفته و مدیران این باشگاه در گفت‌وگو با مدیر برنامه‌های این بازیکن، خواستار مذاکره شده‌اند.

با این حال نوراللهی تمایلی برای بازگشت به فوتبال ایران ندارد و به مدیران تراکتورسازی پاسخ منفی داده است. البته تراکتوری‌ها قصد دارند با بالا بردن پیشنهاد مالی‌شان، این بازیکن را جذب کنند هر چند هنوز موضع نوراللهی در این زمینه تغییر نکرده است.

باشگاه تراکتور همچنین برای تقویت خط حمله‌اش درصد جذب شهریار مغانلو است. این مهاجم تا پایان فصل جاری با اتحاد کلبا قرارداد دارد اما باشگاه برای فروش او بی‌میل نیست. مغانلو اما رقم بالایی برای حضور در تراکتور مطالبه کرده و قرار هست امشب جلسه‌ای در این زمینه برگزار شود،اگر همه‌چیز خوب پیش برود، مغانلو راهی تراکتور می‌شود و در صورت بی‌نتیجه بودن باید دید تصمیم این بازیکن چه خواهد بود.