وزیر جنگ ایالات متحده، پس از ربوده‌شدن نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا، توسط نیروهای آمریکایی اعلام کرد که دونالد ترامپ «شرایط را برای دولت ونزوئلا تعیین می‌کند».

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - پیت هگست، وزیر جنگ ایالات متحده، پس از ربودن رئیس‌جمهور ونزوئلا، نیکلاس مادورو توسط آمریکا گفت، رئیس‌جمهور آمریکا دونالد ترامپ «شرایط را برای دولت ونزوئلا تعیین می‌کند».

هگست در گفت‌و‌گو با شبکه CBS News اظهار داشت: «در نهایت، به‌دلیل این تصمیم، ما کنترل آنچه در ادامه رخ می‌دهد را در دست خواهیم داشت.»

هگست همچنین اشاره کرد نیرو‌های نظامیِ درگیر در این عملیات «با وجود هر مانعی که پیشِ‌روی‌شان بود، مأموریت را به انجام رساندند» و افزود آنها «زندگی خود را وقف دفاع از کشورمان و تحقق آن مأموریت کرده‌اند.»

هگست: ترامپ شرایط را در ونزوئلا تعیین می‌کند

مادورو در بازداشت

مادورو با دستبند

مادورو در نیویورک

مادورو در حال انتقال به نیویورک

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در اولین کنفرانس خبری پس از تجاوز نظامی به خاک ونزوئلا، اعلام کرد که واشنگتن تا زمان «انتقال امن قدرت» این کشور آمریکای لاتین را اداره خواهد کرد.

او گفت: ما کشور را تا زمانی که بتوانیم یک گذار امن، مناسب و عاقلانه انجام دهیم، اداره خواهیم کرد. ما نمی‌خواهیم درگیر ورود شخص دیگری شویم و همان وضعیتی را داریم که در سال‌های طولانی گذشته داشتیم.

ترامپ همچنین گفت که آمریکا «آماده انجام حمله دوم و بسیار بزرگتر» در ونزوئلا است، اما با توجه به «موفقیت» عملیات اول، بعید است که نیازی به این کار باشد. او در این خصوص گفت: «ما فرض کردیم که موج دوم ضروری خواهد بود، اما احتمالاً اینطور نیست. حمله اول آنقدر موفقیت‌آمیز بود که احتمالاً نیازی به انجام حمله دوم نداریم.»

ترامپ می‌گوید که عملیات نظامی آمریکا با هماهنگی سازمان‌های اجرای قانون آمریکایی انجام شده و کشتی‌های این کشور در دریا و در حالت آماده‌باش بودند. او مجددا مدعی شد که طی این عملیات هیچ سرباز آمریکایی کشته نشده است.

ربودن مادورو

رئیس جمهور آمریکا ادعا‌ها درباره قاچاق گسترده مواد مخدر از ونزوئلا را تکرار کرد و گفت که بیشتر مواد مخدر از طریق ونزوئلا به آمریکا می‌رسید. او مدعی شد: «مادورو مسئول یک شبکه جنایتکار بود که مواد مخدر را به ایالات متحده صادر می‌کرد. او و همسرش مسئول مرگ بسیاری از آمریکایی‌ها هستند و با عدالت رو‌به‌رو خواهند شد». 

بازداشت مادورو توسط دلتا فورس

ترامپ در ادامه گفت که واشنگتن برق کاراکاس را قطع کرده و در حال حاضر تمامی قابلیت‌های نظامی این کشور «خنثی» شده و از کار افتاده است. او در نهایت این عملیات نظامی را «تاریخی» توصیف کرد و گفت که به طور کامل اجرا شده است.

 دولت ونزوئلا می‌گوید حملات امروز واشنگتن یک اقدام تجاوزکارانه آشکار بوده و هدف آن سرنگونی دولت فعلی ونزوئلا و تحمیل یک «دولت دست نشانده» برای غارت منابع نفتی این کشور است.

ترامپ در مصاحبه قبلی خود با فاکس نیوز نیز تایید کرده بود که واشنگتن تا حدی زیادی در صنعت نفت ونزوئلا درگیر خواهد شد.

منبع: خبرگزاری فرانسه

برچسب ها: نیکلاس مادورو ، حمله به ونزوئلا
خبرهای مرتبط
روسیه: حملات آمریکا به ونزوئلا نقض آشکار حقوق بین‌الملل است
سناتور آمریکایی: مادورو را برای محاکمه بازداشت کردیم
معاون رئیس‌جمهور ونزوئلا ناپدید شدن مادورو را تایید کرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۱
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۹ ۱۴ دی ۱۴۰۴
همه کشورها جام جهانی را تحریم بکنند
۱
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۷ ۱۴ دی ۱۴۰۴
نه به جام جهانی نه به استعمار نه به فوتبال ،نه به تجاوزگری ،نه به جنایت،،،،
۱
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۳ ۱۴ دی ۱۴۰۴
به خدا جنگلم اینطوری نیست که ما آدما داریم دنیا رو اداره می کنیم
۱
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۰ ۱۴ دی ۱۴۰۴
ونزوالایی ها نشستن تماشا می کنند؟؟؟؟
قطعا آرامش از آمریکا گرفته خواهد شد.
۱
۵
پاسخ دادن
ادعای نیویورک تایمز: ترامپ به مادورو پیشنهاد تبعید مجلل در ترکیه داده بود
موج اعتراضات جهانی علیه حمله نظامی آمریکا به ونزوئلا + تصاویر
احتمال بازگشایی قریب‌الوقوع گذرگاه رفح و اداره آن توسط تشکیلات خودگردان فلسطین
معاون مادورو ممکن است بهای سنگینی بپردازد
اسپانیا نقض قوانین بین‌المللی در ونزوئلا را «به شدت» محکوم کرد
وزیر خارجه آمریکا: ونزوئلا خاورمیانه نیست، ماموریت ما در آن متفاوت است
تحولات ونزوئلا ترس از ضمیمه شدن گرینلند را زنده کرده است
وزیر دفاع ونزوئلا: ارتش برای «مقابله با تجاوز امپریالیستی» به حالت آماده‌باش درآمده است
روبیو: تحریم‌های نفتی ونزوئلا فعلا لغو نمی‌شود
انتقاد تند سناتور آمریکایی از کاخ سفید: عملیات ونزوئلا خدمت به دوستان ترامپ بود
آخرین اخبار
وزیر خارجه ونزوئلا: نقاب‌ها افتاده؛ آمریکا فقط به منابع ما چشم دارد
بیانیه کشور‌های آمریکای لاتین در رد دخالت خارجی آمریکا
معاون مادورو ممکن است بهای سنگینی بپردازد
مقامات رژیم صهیونیستی و دولت موقت سوریه این هفته در پاریس دیدار می‌کنند
موج اعتراضات جهانی علیه حمله نظامی آمریکا به ونزوئلا + تصاویر
وزیر دفاع ونزوئلا: ارتش برای «مقابله با تجاوز امپریالیستی» به حالت آماده‌باش درآمده است
احتمال بازگشایی قریب‌الوقوع گذرگاه رفح و اداره آن توسط تشکیلات خودگردان فلسطین
انتقاد تند سناتور آمریکایی از کاخ سفید: عملیات ونزوئلا خدمت به دوستان ترامپ بود
وزیر خارجه آمریکا: ونزوئلا خاورمیانه نیست، ماموریت ما در آن متفاوت است
روبیو: تحریم‌های نفتی ونزوئلا فعلا لغو نمی‌شود
ادعای نیویورک تایمز: ترامپ به مادورو پیشنهاد تبعید مجلل در ترکیه داده بود
اسپانیا نقض قوانین بین‌المللی در ونزوئلا را «به شدت» محکوم کرد
تحولات ونزوئلا ترس از ضمیمه شدن گرینلند را زنده کرده است
پاپ لئو خواستار حفظ استقلال ونزوئلا شد
کره شمالی: حملات آمریکا به ونزوئلا «نقض آشکار حاکمیت ملی» است
چین خواستار آزادی «فوری» مادورو از سوی آمریکا شد
دلار، نفت یا دموکراسی؛ آمریکا در ونزوئلا به دنبال چیست؟
بلومبرگ: روبیو ممکن است پس از ربوده شدن مادورو، رهبری ونزوئلا را بر عهده بگیرد
شلیک موشک‌های کره شمالی همزمان با سفر رئیس‌جمهور کره جنوبی به چین
دستگیری نیکلاس مادورو توسط آمریکا: تردید‌ها درباره آینده دولت ونزوئلا
رئیس جمهور کره جنوبی، برای دیدار رسمی وارد پکن شد
اسرائیل شهردار نیویورک را به یهودستیزی متهم کرد
با وجود حمایت از آمریکا، رهبر اپوزیسیون ونزوئلا مورد تایید ترامپ نیست
استارلینک به ونزوئلا خدمات رایگان ارتباطی ارائه می‌دهد
فرمانِ آشوب از مبدأ تل‌آویو
حداقل ۴۰ نفر در حمله آمریکا به ونزوئلا جان باختند
کامالا هریس و دموکرات‌ها: عملیات ربایش مادورو «غیرقانونی و خطرناک» است
دلسی رودریگز، رهبر فعلی ونزوئلا و معاون مادورو کیست؟
روایت اسرائیل هیوم از عملیات شبانه آمریکا در ونزوئلا: ربایش مادورو با هماهنگی دلتا فورس و سیا
گفته می‌شود رئیس‌جمهور ونزوئلا اکنون در زندان نیویورک است+ فیلم