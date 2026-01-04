جانشین پلیس راه راهور فراجا از بارش باران و مه‌گرفتگی در برخی محور‌های کشور، ترافیک نیمه‌سنگین در ورودی‌های پایتخت و انسداد ۶ محور شریانی، غیرشریانی و فصلی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه راهور فراجا با تشریح آخرین وضعیت جوی و ترافیکی محور‌های مواصلاتی کشور اعلام کرد: در حال حاضر در برخی محور‌های استان‌های خراسان رضوی، البرز و قزوین پدیده بارش باران و مه‌گرفتگی مشاهده می‌شود که رانندگان باید با احتیاط کامل و رعایت سرعت مطمئنه تردد کنند.

وی با اشاره به وضعیت ترافیکی محور‌های منتهی به تهران افزود: ترافیک در آزادراه قزوین، کرج، تهران حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک سنگین و در محور شهریار، تهران حدفاصل میدان معادن تا شهر قدس نیمه‌سنگین گزارش شده است.

سرهنگ محبی ادامه داد: در مقابل، تردد در محور‌های چالوس، هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران، بومهن، آزادراه تهران، پردیس، آزادراه تهران، شمال و آزادراه قزوین، رشت در مسیر رفت و برگشت روان بوده و محور‌های شمالی کشور فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.

جانشین پلیس راه راهور فراجا درباره محور‌های مسدود کشور گفت: در حال حاضر یک محور شریانی شامل مریوان، سقز مسدود است. همچنین ۲ محور غیر شریانی پونل، خلخال و خوانسار، بوئین‌میاندشت به دلیل شرایط نامناسب تردد بسته شده‌اند.

وی افزود: ۳ محور نیز به‌دلیل انسداد فصلی امکان تردد ندارند که شامل گنج‌نامه، تویسرکان، سروآباد، پاوه (گردنه تته) و سی‌سخت، پادنا در مسیر رفت و برگشت است.

سرهنگ محبی در پایان با تأکید بر لزوم توجه رانندگان به هشدار‌های پلیس راه گفت: از هموطنان درخواست می‌شود پیش از آغاز سفر، از آخرین وضعیت راه‌ها و شرایط جوی مطلع شده و تجهیزات ایمنی و زمستانی را همراه داشته باشند تا سفری ایمن و بدون حادثه را تجربه کنند.

منبع: پلیس راهور 

برچسب ها: پلیس راهور ، فراجا
تبادل نظر
