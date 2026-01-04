باشگاه خبرنگاران جوان - گاهی یک نگاه کوتاه، مسیری بلند را رقم می‌زند. در سال‌هایی که شرق کشور بیش از هر چیز با واژه «ناامنی» شناخته می‌شد، فرمانده‌ای بود که مرز را نه فقط با نقشه‌های نظامی، بلکه با زندگی مردمش تعریف می‌کرد؛ فرمانده‌ای که باورداشت اگر ریشه معیشت مردم تقویت شود، دیوار امنیت خودبه‌خود بالا می‌رود.روایتی که امروز از دل دشت‌های سبز پسته در مرزهای خراسان جنوبی شنیده می‌شود، ماجرای یک تصمیم لحظه‌ای نیست؛ داستان نگاهی عمیق است که سال‌ها پیش توسط سردار شهید حاج‌قاسم سلیمانی پایه‌گذاری شد؛ نگاهی که امنیت را از زمین آغاز می‌کرد، نه از برجک‌ها.

مرز؛ فقط خط دفاعی نیست دهه ۷۰ برای شرق کشور، دهه سختی‌ها بود؛ قاچاق، تحرکات گروهک‌ها و فقر مزمن، زندگی مرزنشینان را در تنگنا قرار داده بود. در همان سال‌ها، سردار سلیمانی که مسئولیت‌های مهمی در تأمین امنیت مناطق شرقی داشت، در جلسات محدود و مأموریت‌های میدانی، یک نکته را مدام تکرار می‌کرد: «تا مردم پای‌کار زندگی‌شان نایستند، امنیت ماندگار نمی‌شود.»علی پردل، یکی از هم‌رزمان آن روزهای سردار می‌گوید: «حاج‌قاسم وقتی وارد منطقه می‌شد، قبل از اینکه سراغ گزارش‌های امنیتی برود، از قیمت محصول، وضعیت آب و حتی بدهی کشاورزها سؤال می‌کرد. برایش عجیب نبود که یک فرمانده نظامی این‌قدر جزئی به زندگی مردم نگاه کند.»