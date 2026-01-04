آگهی تبلیغاتی | مؤسسه خیریه محک، بیش از سه دهه است که در مسیر دشوار اما ارزشمند مبارزه با سرطان کودکان قدم برمی‌دارد و با همراهی مردم، نیکوکاران و متخصصان حوزه سلامت، به یکی از موفق‌ترین و معتبرترین نهادهای خیریه درمانی کشور تبدیل شده است. محک طی این سال‌ها تلاش کرده است تا هیچ کودکی به دلیل ناتوانی مالی از دریافت خدمات درمانی محروم نماند. امروز بیش از ۱۴ هزار کودک مبتلا به سرطان تحت حمایت این مؤسسه هستند؛ کودکانی که هر یک برای ادامه زندگی، امید و درمان، به همراهی جامعه نیاز دارند.

محک خدمات خود را بر اساس سه محور اصلی درمان، پژوهش و حمایت روانی و اجتماعی ارائه می‌دهد. بیمارستان فوق‌ تخصصی محک یکی از مجهزترین مراکز درمان سرطان کودکان در کشور است و با بهره‌گیری از تیمی متشکل از پزشکان متخصص، پرستاران، کارشناسان روان‌شناسی، مددکاران اجتماعی و داوطلبان دلسوز، بهترین شرایط درمانی را برای کودکان فراهم می‌کند. این مجموعه نه‌ تنها به درمان جسمی کودکان می‌پردازد، بلکه شرایطی را ایجاد کرده است که خانواده‌ها نیز در این مسیر سخت، تنها نباشند. از همراهی در مراحل درمان تا حمایت‌های روانی و اجتماعی، همه چیز در محک بر اساس این باور شکل گرفته که درمان کودک مبتلا به سرطان فقط یک فرآیند پزشکی نیست؛ یک مسیر انسانی و عاطفی است که به همدلی نیاز دارد.

در کنار خدمات درمانی، واحد پژوهش محک نیز تلاش می‌کند با مشارکت مراکز علمی داخلی و بین‌المللی، مسیرهای نوین درمان و تشخیص را بررسی و معرفی کند. این فعالیت‌ها به ارتقای کیفیت درمان و امید بیشتر جهت کودکان منجر شده است. همچنین محک سال‌هاست که با شفافیت مالی کامل و ارائه گزارش‌های منظم، اعتماد نیکوکاران را حفظ کرده و نشان داده است که کوچک‌ترین کمک‌ها چگونه می‌تواند نقشی بزرگ در ادامه درمان کودکان داشته باشد.

با این حال هزینه‌های دارو، تجهیزات پزشکی و خدمات درمانی روز به‌ روز افزایش می‌یابد. بسیاری از داروهای مورد نیاز کودکان مبتلا به سرطان، وارداتی هستند و هزینه‌های آن‌ها بار سنگینی بر دوش خانواده‌ها و خیریه‌ها می‌گذارد. در چنین شرایطی، حمایت مردم بیش از هر زمان دیگری اهمیت پیدا می‌کند. اینجاست که کمپین یک قدم برای یک قلم شکل گرفته است؛ کمپینی که همه مردم را به مشارکت در تامین هزینه­ های دارو و درمان کودکان مبتلا به سرطان سرزمینمان دعوت می­کند.

کمپین یک قدم برای یک قلم؛ وقتی یک قدم کوچک، درمان را ادامه می دهد

درمان سرطان کودک، فرایندی طولانی و پیچیده است. دوره‌های شیمی‌ درمانی، جراحی، پرتو‌درمانی و مراقبت‌های جانبی هر یک به مجموعه‌ای از داروها و تجهیزات نیاز دارد. گاهی ادامه یک جلسه درمان، وابسته به تامین یک قلم داروست؛ یک قلمی که نبودش می‌تواند روند درمان کودک را به تعویق بیندازد. در همین لحظه ساده اما مهم، مفهوم «یک قدم برای یک قلم» معنا پیدا می‌کند.

این کمپین با هدف تأمین هزینه‌های دارو، تجهیزات و اقلام درمانی طراحی شده است. «قلم» در این کمپین تنها یک واژه نیست. نماد هر دارویی است که باید برسد، هر تجهیزی که باید فراهم شود و هر امیدی که باید زنده بماند. هر قدم کوچک یک نیکوکار می‌تواند به فراهم شدن یکی از همین اقلام و ادامه درمان یک کودک منجر شود.

کمپین «یک قدم برای یک قلم» بر این باور است که همراهی با محک قرار نیست دشوار یا دست‌ نیافتنی باشد. حتی یک اقدام کوتاه، از نصب اپلیکیشن محک گرفته تا یک پرداخت کوچک، می‌تواند بخشی از هزینه‌های درمان را تأمین و چراغ امید را در دل خانواده‌ها روشن نگه دارد. بسیاری از نیکوکاران طی سال‌های گذشته نشان داده‌اند که همین قدم‌های کوچک چگونه به درمان هزاران کودک کمک کرده است.

در این کمپین، هر فرد می‌تواند با نصب و ثبت‌ نام در اپلیکیشن محک و مشارکت در طرح‌های حمایتی، سهمی در تامین هزینه‌های دارو داشته باشد. اپلیکیشن محک با امکاناتی مانند نیکوکاری سریع، گزارش‌های شفاف، نمایش طرح‌های جاری و ثبت مشارکت‌های مستمر طراحی شده تا مسیر همراهی مردم آسان‌تر و قابل‌ پیگیری‌تر شود.

دعوت به همراهی

امروز موسسه خیریه همچنان به حضور مردم نیاز دارد؛ مردمی که باور دارند امید، به کمک جمعی زنده است. دعوت کمپین یک قدم برای یک قلم از همه افراد جامعه این است که با قدمی کوچک اما اثرگذار در ادامه درمان ۱۴ هزار کودک سهمی داشته باشند. شما نیز می‌توانید صاحب یکی از این قدم‌ها باشید. قدمی که شاید اندازه‌اش کوچک باشد، اما اثرش تا سال‌ها باقی می‌ماند. کافی است امروز تصمیم بگیرید بخشی از این مسیر انسان‌ دوستانه باشید.