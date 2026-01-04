\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0631\u062c\u0632\u062e\u0648\u0627\u0646\u06cc \u06f1\u06f1\u06f0\u06f0 \u062f\u0627\u0646\u0634 \u0622\u0645\u0648\u0632 \u0645\u0639\u062a\u06a9\u0641 \u062f\u0631 \u0622\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0645\u0642\u062f\u0633 \u0645\u0633\u062c\u062f \u062c\u0645\u06a9\u0631\u0627\u0646 \u0628\u0627 \u0634\u0639\u0627\u0631 \u0622\u0642\u0627\u06cc \u062a\u0631\u0627\u0645\u067e \u0642\u0645\u0627\u0631\u0628\u0627\u0632\u060c \u062d\u0631\u06cc\u0641\u062a \u0645\u0646\u0645 \u062c\u0644\u0648\u0647\u200c\u0627\u06cc \u0627\u0632 \u0634\u0648\u0631 \u0645\u0639\u0646\u0648\u06cc \u0648 \u0631\u0648\u062d\u06cc\u0647 \u0627\u0633\u062a\u06a9\u0628\u0627\u0631 \u0646\u0633\u0644 \u0646\u0648\u062c\u0648\u0627\u0646 \u0631\u0627 \u0628\u0647 \u0646\u0645\u0627\u06cc\u0634 \u06af\u0630\u0627\u0634\u062a.\n