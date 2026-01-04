باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
رجز‌خوانی ۱۱۰۰ دانش آموز معتکف در مسجد جمکران + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - رجزخوانی ۱۱۰۰ دانش آموز معتکف در آستان مقدس مسجد جمکران با شعار آقای ترامپ قمارباز، حریفت منم جلوه‌ای از شور معنوی و روحیه استکبار نسل نوجوان را به نمایش گذاشت.

