مرحله جدید تمرینات تیم ملی بوکس از فردا دوشنبه با حضور ۳۴ مشتزن آغاز به کار خواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - نخستین مرحله اردوی آمادهسازی تیم ملی بوکس از صبح فردا دوشنبه در مجموعه ورزشی انقلاب آغاز میشود و تا ۲۹ دیماه ادامه دارد.
این اردو با حضور بوکسورهای مدالآور رقابتهای اخیر و با هدف ارتقای سطح آمادگی فنی به منظور اعزام به مسابقات قهرمانی آسیا برگزار میشود.
اسامی نفرات دعوت شده به اردو در اوزان مختلف به شرح زیر است:
۵۰ کیلوگرم: مبین محمدنژاد (آذربایجان غربی)، آرشام حسنی (مازندران) و مهدی پرویزی (آذربایجان شرقی)
۵۵ کیلوگرم: مهیاد صمدپور (قزوین)، مهدی کاظمی (خوزستان) و نیما بیاتی (تهران)
۶۰ کیلوگرم: محمدامین کریمی (کرمانشاه)، رضا فضلی (خوزستان)، سامان شالیاری (همدان) و دانیال شهبخش (سیستان و بلوچستان)
۶۵ کیلوگرم: مهدی امیریظفر (کرمانشاه)، سارو کاسانزانی (کردستان)، امیرحسین دولتی (گیلان) و علی حبیبینژاد (مشهد)
۷۰ کیلوگرم: قاسم حمزه (مازندران)، محمدپارسا حسنخانی (کرمانشاه) و سینا حسنپور (آذربایجان غربی)
۷۵ کیلوگرم: عباس نایمی (کهگیلویه و بویراحمد)، ماردین فریدونی (کرمانشاه) و محمد نورانی (مشهد)
۸۰ کیلوگرم: سهیل نیکزاد (آذربایجان غربی) و هیربد اسلامی (کرمان)
۸۵ کیلوگرم: علی فتحی (تهران)، نیما بهادر بیرانوند (لرستان)، محمد قاطع (خوزستان) و سام استکی (اصفهان)
۹۰ کیلوگرم: آروین شاهبانی (هرمزگان)، هادی محمدنژاد (اردبیل)، سیدعلی صدری (تهران) و پارسا ناجی (کرمانشاه)
۹۰+ کیلوگرم: امیر ملکخطابی (کرمانشاه)، عباس گرشاسبی (بوشهر)، امیر اسماعیلی (آذربایجان غربی) و حسین میراحمدی (چهارمحال و بختیاری)
همایون امیری هدایت تیم ملی بوکس بزرگسالان کشورمان را برعهده دارد. سیدمحمدرضا قارونی، جمال صنعتی، احمد بحری، مسعود شیبانی و سجاد محمدپور به عنوان مربیان تیم ملی بزرگسالان و انوشیروان نوریان نیز به عنوان مشاور فنی کنار تیم حضور دارند.