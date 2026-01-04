مرحله جدید تمرینات تیم ملی بوکس از فردا دوشنبه با حضور ۳۴ مشتزن آغاز به کار خواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - نخستین مرحله اردوی آماده‌سازی تیم ملی بوکس از صبح فردا دوشنبه در مجموعه ورزشی انقلاب آغاز می‌شود و تا ۲۹ دی‌ماه ادامه دارد.

این اردو با حضور بوکسورهای مدال‌آور رقابت‌های اخیر و با هدف ارتقای سطح آمادگی فنی به منظور اعزام به مسابقات قهرمانی آسیا برگزار می‌شود.

اسامی نفرات دعوت شده به اردو در اوزان مختلف به شرح زیر است:

۵۰ کیلوگرم: مبین محمدنژاد (آذربایجان غربی)، آرشام حسنی (مازندران) و مهدی پرویزی (آذربایجان شرقی)

۵۵ کیلوگرم: مهیاد صمدپور (قزوین)، مهدی کاظمی (خوزستان) و نیما بیاتی (تهران)

۶۰ کیلوگرم: محمدامین کریمی (کرمانشاه)، رضا فضلی (خوزستان)، سامان شالیاری (همدان) و دانیال شه‌بخش (سیستان و بلوچستان)

۶۵ کیلوگرم: مهدی امیری‌ظفر (کرمانشاه)، سارو کاسان‌زانی (کردستان)، امیرحسین دولتی (گیلان) و علی حبیبی‌نژاد (مشهد)

۷۰ کیلوگرم: قاسم حمزه (مازندران)، محمدپارسا حسن‌خانی (کرمانشاه) و سینا حسن‌پور (آذربایجان غربی)

۷۵ کیلوگرم: عباس نایمی (کهگیلویه و بویراحمد)، ماردین فریدونی (کرمانشاه) و محمد نورانی (مشهد)

۸۰ کیلوگرم: سهیل نیکزاد (آذربایجان غربی) و هیربد اسلامی (کرمان)

۸۵ کیلوگرم: علی فتحی (تهران)، نیما بهادر بیرانوند (لرستان)، محمد قاطع (خوزستان) و سام استکی (اصفهان)

۹۰ کیلوگرم: آروین شاهبانی (هرمزگان)، هادی محمدنژاد (اردبیل)، سیدعلی صدری (تهران) و پارسا ناجی (کرمانشاه)

۹۰+ کیلوگرم: امیر ملک‌خطابی (کرمانشاه)، عباس گرشاسبی (بوشهر)، امیر اسماعیلی (آذربایجان غربی) و حسین میراحمدی (چهارمحال و بختیاری)

همایون امیری هدایت تیم ملی بوکس بزرگسالان کشورمان را برعهده دارد. سیدمحمدرضا قارونی، جمال صنعتی، احمد بحری، مسعود شیبانی و سجاد محمدپور به عنوان مربیان تیم ملی بزرگسالان و انوشیروان نوریان نیز به عنوان مشاور فنی کنار تیم حضور دارند.

برچسب ها: مسابقات بوکس ، بوکسور ایرانی
خبرهای مرتبط
بوکس بازی‌های آسیایی جوانان؛ شرافتمند نقره‌ای شد
بازی‌های همبستگی اسلامی؛ پایان تلاش نمایندگان بوکس بانوان ایران
سومین دوره بازی‌های آسیایی بوکس جوانان - بحرین؛
برنز شرافتمند قطعی شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
دومین صید تراکتور، ستاره استقلال در تبریز
پاسخ منفی نوراللهی به تراکتور
علیجانوف به جمع ازبکی‌های پرسپولیس ملحق می‌شود
طارمی باز هم در یک کشور اروپایی جام گرفت
شهاب قید پرسپولیس را زد
حضور سرگیف برای عقد قرارداد با پرسپولیس در تهران
برگزاری ۳ بازی تدارکاتی پرسپولیس در اردوی قطر
دوست دارم ملوان قهرمان لیگ شود/ حواشی در فوتبال ایران زیاد شده است
سطح فنی لیگ امسال بهتر از سال گذشته نیست/ ایجنت‌ها بیشتر منافع خودشان را در نظر می‌گیرند
رستمیان در رده هفتم و هشتم تپانچه ۲۵ متر و ۱۰ متر جهان/ گل‌خندان در جمع ۲۰ تپانچه‌زن برتر
آخرین اخبار
حمودی: استقلال مدعی قهرمانی در جام حذفی است
مومنی: پیروزی استقلال مقابل سپاهان آرامش‌بخش بود
سرخابی‌ها شهر قدس را تحریم می‌کنند
فرهاد مجیدی در امارات آخر شد
رستمیان در رده هفتم و هشتم تپانچه ۲۵ متر و ۱۰ متر جهان/ گل‌خندان در جمع ۲۰ تپانچه‌زن برتر
دومین صید تراکتور، ستاره استقلال در تبریز
طارمی باز هم در یک کشور اروپایی جام گرفت
شهاب قید پرسپولیس را زد
علیجانوف به جمع ازبکی‌های پرسپولیس ملحق می‌شود
حضور سرگیف برای عقد قرارداد با پرسپولیس در تهران
برگزاری ۳ بازی تدارکاتی پرسپولیس در اردوی قطر
پاسخ منفی نوراللهی به تراکتور
سطح فنی لیگ امسال بهتر از سال گذشته نیست/ ایجنت‌ها بیشتر منافع خودشان را در نظر می‌گیرند
دوست دارم ملوان قهرمان لیگ شود/ حواشی در فوتبال ایران زیاد شده است
تیم ملی امید وارد عربستان شد
آمار پایین گلزنی در لیگ برتر فوتبال
شمسایی نامزد بهترین مربی سال فوتسال جهان شد
زنوزی باز هم ۲ پرسپولیسی را جذب می‌کند
بازیکن خارجی استقلال بی خیال فسخ شد
قهرمانی بنده‌نژاد و جوینده در BT۵۰ تنیس ساحلی