باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهدی سیف تبریزی * - در روز‌های اخیر، بار دیگر شاهد آن هستیم که چگونه بدخواهان این مرز و بوم، با سوءاستفاده از مطالبات به حق معیشتی بخشی از جامعه، نقاب از چهره برداشته و آشکارا در پی شعله‌ور ساختن آتش ناامنی در ایران مقتدر هستند. تحرکات دیپلماتیک و رسانه‌ای روز‌های گذشته، به وضوح نشان می‌دهد که ائتلافی ناپاک میان کاخ‌سفید و رژیم صهیونیستی شکل گرفته تا با موج‌سواری بر دغدغه‌های اقتصادی مردم، اهداف سیاسی و ضدانسانی خود را دنبال کنند. این هجمه همه‌جانبه که از اتاق‌های فکر واشینگتن تا میز‌های عملیاتی موساد را در بر می‌گیرد، نشان‌دهنده یک جنگ ترکیبی تمام‌عیار است که استقلال و تمامیت ارضی ایران را هدف قرار داده است.

تهدیدات توخالی ترامپ؛ نقض فاحش حاکمیت ملی

ماجرا از زمانی ابعاد تازه‌ای به خود گرفت که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، در اقدامی که تنها از ادبیات قلدرمآبانه او انتظار می‌رفت، در شبکه اجتماعی «تروث سوشیال» پیام‌هایی را منتشر کرد که بوی خون و دخالت نظامی می‌داد. ترامپ با وقاحت تمام و در حالی که کشورش کارنامه‌ای سیاه در نقض حقوق بشر در سراسر جهان دارد، به خود اجازه داد تا نظام مقدس جمهوری اسلامی را به اقدام نظامی تهدید کند. او در پیام خود مدعی شد که واشینگتن در وضعیت «آماده‌باش کامل» قرار دارد و برای مداخله در امور داخلی ایران آماده است.

این اظهارات نه تنها نقض فاحش موازین بین‌المللی و منشور ملل متحد است، بلکه نشان‌دهنده خوی استکباری فردی است که تصور می‌کند می‌تواند با یک «توییت» برای سرنوشت یک ملت بزرگ و ریشه‌دار تصمیم‌گیری کند. این تهدیدات مستقیم، در واقع چراغ سبزی به آشوب‌گران و تخریب‌گران اموال عمومی بود تا با اطمینان از حمایت اربابان آمریکایی خود، امنیت و آرامش مردم را هدف قرار دهند. ترامپ با این اقدام، عملاً به عنوان «پیمانکار آشوب» وارد عمل شد و نشان داد که برای او، جان و مال مردم ایران تنها ابزاری برای فشار‌های سیاسی بیشتر است. او در حالی ادعای حمایت از مردم را دارد که با «تروریسم اقتصادی» خود، معیشت همین مردم را سال‌ها تحت فشار قرار داده است.

ائتلاف شوم؛ از اتاق جنگ واشینگتن تا میز‌های عملیاتی موساد

آنچه در لایه‌های پنهان این وقایع جریان دارد، فراتر از یک حمایت لفظی ساده است. اسناد و شواهد نشان می‌دهد که دست پلید دشمن در پس پرده اعتراضات به حق اقتصادی پنهان شده است. در حالی که مردم نجیب ایران مطالباتی برای بهبود شرایط معیشتی دارند، دستگاه‌های اطلاعاتی و نظامی رژیم صهیونیستی، به ویژه سازمان جاسوسی «موساد»، با تمام توان وارد میدان شده‌اند. حساب‌های کاربری رسمی و غیررسمی منتسب به موساد در روز‌های اخیر به شکلی بی‌سابقه، نه تنها به تحریک مردم برای حضور در خیابان‌ها پرداختند، بلکه با انتشار دستورالعمل‌های تخریب و آشوب، عملاً هدایت بخشی از هسته‌های خشونت‌طلب را بر عهده گرفتند.

شگفت‌آور آنکه این بار مقامات رژیم صهیونیستی حتی زحمت پنهان‌کاری را هم به خود نداده‌اند. وزرای کابینه رژیم اشغالگر قدس، از جمله وزیر علوم و وزیر امور دیاسپورا، در اظهاراتی وقیحانه و مستقیم، از اغتشاشات حمایت کرده و برای نفوذ در صفوف ملت ایران رویاپردازی می‌کنند. این حجم از مداخله‌جویی نشان می‌دهد که دشمنان ایران، تنها راه مقابله با اقتدار منطقه‌ای جمهوری اسلامی را در ایجاد ناآرامی داخلی و ضربه زدن به وحدت ملی یافته‌اند. آنها به دنبال آن هستند تا اعتراضات صنفی را به مسیری منحرف کنند که خروجی آن، تخریب زیرساخت‌ها، تضعیف اقتدار کشور و در نهایت «سوریه‌سازی» ایران باشد. این یک سناریوی تکراری است که پیش از این در کشور‌های دیگر منطقه اجرا شده و نتیجه‌ای جز ویرانی نداشته است.

انزوای ترامپ در خانه؛ هراس از ماجراجویی جدید

اقدامات نسنجیده و تهدیدآمیز دونالد ترامپ، حتی در داخل ایالات متحده نیز با موجی از انتقادات رو‌به‌رو شده است. بسیاری از تحلیلگران سیاسی، چهره‌های ضدجنگ و حتی برخی از نزدیکان سابق ترامپ، این رویه را «بازی با آتش» توصیف کرده‌اند. انزواگرایان آمریکایی که از هزینه‌های سرسام‌آور جنگ‌های بی‌پایان خسته‌اند، به صراحت اعلام کرده‌اند که ترامپ حق ندارد با تهدید ایران، امنیت جهان و منافع مردم آمریکا را به خطر بیندازد. آنها معتقدند دخالت در امور داخلی کشوری مانند ایران، نه تنها به نفع معترضان نخواهد بود، بلکه باعث همبستگی بیشتر ملت حول محور نظام در برابر دشمن خارجی می‌شود.

منتقدان بر این باورند که ادبیات «آماده‌باش» و تهدید به مداخله نظامی، تکرار اشتباهات فاحشی است که پیش از این در منطقه خاورمیانه رخ داده و ثمره‌ای جز ویرانی و بی‌ثباتی نداشته است. این فشار‌ها باعث شده تا دولت آمریکا در یک بن‌بست دیپلماتیک قرار گیرد؛ جایی که از یک سو به دنبال تحریک آشوب‌گران است و از سوی دیگر، با واقعیت‌های میدانی و قدرت بازدارندگی ایران روبروست. خشم ضدجنگ‌ها در آمریکا نشان می‌دهد که ترامپ حتی در داخل مرز‌های خود نیز برای پیشبرد این سیاست متجاوزانه، با دیواری سخت از مخالفت‌ها مواجه است.

پاسخ قاطع ایران؛ کابوسی در سرزمین‌های اشغالی

مقامات عالی‌رتبه جمهوری اسلامی ایران در واکنش به این زیاده‌خواهی‌ها، پاسخی کوبنده و مقتدرانه داده‌اند. در این میان، موضع‌گیری چهره‌های شاخص سیاسی و نظامی کشور، پیامی روشن به اتاق‌های فکر واشینگتن و تل‌آویو فرستاد. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، با صراحت اعلام کرد که دشمنان به دنبال تبدیل مطالبه‌گری به آشوب هستند و تاکید کرد که «پاسخ ایران به هرگونه تعرض نظامی یا امنیتی، نه در حرف که در میدان، قاطع و ویرانگر خواهد بود.» او تصریح کرد که خواب‌های آشفته ترامپ برای ایران هرگز تعبیر نخواهد شد و امنیت مردم خط قرمز نظام است.

همچنین علی لاریجانی، مشاور مقام معظم رهبری، در واکنش به پیام‌های مداخله‌جویانه ترامپ و حرکات صهیونیست‌ها، با لحنی هشدارآمیز خاطرنشان کرد که «این رفتار‌های ناشیانه نشان‌دهنده عدم شناخت عمیق از ملت ایران است.» وی تاکید کرد که بیگانگان نمی‌توانند با تحریکات توئیتری، اراده ملی را خدشه‌دار کنند و هرگونه اقدام جنون‌آمیز آمریکا با واکنشی مواجه می‌شود که هزینه‌های آن برای واشینگتن غیرقابل محاسبه خواهد بود.

از سوی دیگر، محسن رضایی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و فرمانده اسبق سپاه، با رویکردی عملیاتی به تهدیدات ترامپ پاسخ داد. وی با اشاره به آماده‌باش نیرو‌های مسلح، تاکید کرد که «دست‌ها روی ماشه است» و هرگونه اشتباه محاسباتی از سوی رژیم صهیونیستی یا آمریکا، به معنای پایان حضور آنها در منطقه خواهد بود. رضایی با یادآوری شکست‌های گذشته آمریکا، به صراحت گفت که ایران برای سخت‌ترین سناریو‌ها آماده است و دشمنان در صورت شیطنت، ضربه‌ای دریافت خواهند کرد که تاریخ هرگز فراموش نکند.

این مواضع مقتدرانه، موجی از هراس را در سرزمین‌های اشغالی ایجاد کرده است. صهیونیست‌ها که خود محرک اصلی ترامپ در این ماجرا بودند، اکنون به خوبی می‌دانند که هرگونه خطای محاسباتی، مستقیماً امنیت آنها را هدف قرار خواهد داد. وحشت از پاسخ موشکی و پهپادی ایران، خواب را از چشمان مقامات رژیم ربوده و جمهوری اسلامی ثابت کرده است که هر دست متجاوزی را پیش از نزدیک شدن به مرزها، قطع خواهد کرد.

از «تروریسم اقتصادی» تا «دلالی آشوب»

تجربه تاریخی نشان داده است که دلسوزیِ کاخ سفید برای مردم ایران، همواره دروغی بزرگ بوده است. کسی که امروز در تروث‌سوشیال برای معترضان پیام می‌فرستد، همان کسی است که با وضع سنگین‌ترین تحریم‌ها، از ورود دارو و کالا‌های اساسی برای بیماران و کودکان ایرانی جلوگیری کرد. هدف ترامپ و ائتلاف صهیونیستی، نه بهبود معیشت مردم، بلکه در هم شکستن مقاومتی است که نظم ادعایی آنها در منطقه را بر هم زده است.

آنها به دنبال آن هستند تا با ایجاد خلاء امنیتی، دستاورد‌های علمی و دفاعی کشور را متوقف کنند. حمایت صریح وزرای اسرائیلی از اغتشاش‌گران، به خوبی نشان می‌دهد که جبهه مقابل، چه خوابی برای ایران دیده است. آنها ایرانی ضعیف، چندپاره و درگیر جنگ داخلی می‌خواهند تا بتوانند بار دیگر سلطه خود را بر این جغرافیا تحمیل کنند. اما هوشیاری نیرو‌های امنیتی و بصیرت توده‌های مردم، بار دیگر این محاسبات رویایی را به خاک سیاه نشانده است.

صف مردم از اغتشاش‌گران جداست

در پایان باید بر این نکته کلیدی تاکید کرد که ملت بصیر ایران، همواره مرز میان «نقد» و «اغتشاش» را به خوبی می‌شناسد. اگرچه گلایه‌های اقتصادی واقعیت‌هایی هستند که دولت باید برای حل آنها مجاهدت کند، اما حضور بیگانگان و حمایت جنایتکارانی، چون ترامپ و سران رژیم صهیونیستی از ناآرامی‌ها، خود بزرگترین دلیل بر این است که هدف آنها نه خیرخواهی برای مردم، بلکه ضربه زدن به ریشه ایران است.

ملت ایران هرگز اجازه نخواهد داد که بیگانگان بر زخم‌های معیشتی آنها نمک پاشیده و از آن برای رسیدن به اهداف شوم خود استفاده کنند. ایران مقتدر، با تکیه بر وحدت مردم و قدرت نیرو‌های مسلح خود، از این گردنه نیز با سربلندی عبور خواهد کرد و دشمنان خود را بار دیگر در حسرت فروپاشی این نظام مقتدر باقی خواهد گذاشت. هر قطره خونی که به تحریک موساد و با تشویق ترامپ بر زمین ریخته شود، تنها عزم این ملت را برای مقابله با استکبار جهانی راسخ‌تر خواهد کرد. جمهوری اسلامی ایران، مقتدرتر از همیشه، سد نفوذ بیگانگان باقی خواهد ماند و این بار، پاسخ به مداخلات نه فقط در فضای مجازی، بلکه در پهنه جغرافیای منافعِ دشمن در سراسر منطقه خواهد بود. عصر دخالت‌های استعماری به پایان رسیده و ایران نوین، خود معمار سرنوشت خویش است.