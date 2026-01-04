باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از سازمان بهزیستی، همچنین میزان مشارکتهای جذبشده در سهماهه دوم سال جاری، بیش از هزار و ۶۷۵ میلیارد تومان است که این رقم هم نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۲ درصد افزایش را نشان میدهد، این در حالی است که رشد مشارکت مؤسسات غیردولتی در این بازه زمانی ۶۴ درصد و رشد مشارکت مراکز دولتی ۳۵ درصد بوده است.
براساس این گزارش، در بخش هزینه کرد نیز مجموع منابع نقدی و غیرنقدی مصرفشده در ۶ ماهه نخست سال جاری به ۲ هزار و ۹۱۳ میلیارد و ۹۹۵ میلیون تومان رسیده است و بیشترین سهم هزینهکرد با حدود ۳۹ درصد به کمک برای حل مشکلات معیشتی اختصاص یافته است.
در این گزارش تصریح شده، کمک به هزینه درمان با ۱۰ درصد، خدمات توانبخشی و تجهیزات پزشکی با ۶ درصد، احداث، تعمیر و تجهیز مراکز ۸ درصد و برنامههای فرهنگی، آموزشی و فوقبرنامه نیز با ۷ درصد در رتبههای بعدی هزینهکرد سازمان قرار دارد.
خراسان رضوی پیشتاز در جذب مشارکت
براساس اعلام سازمان بهزیستی، استان خراسان رضوی با جذب بیش از ۳۳۲ میلیارد تومان در رتبه نخست جذب مشارکتها قرار دارد و پس از آن استانهای تهران، کرمان، فارس و آذربایجان شرقی بیشترین سهم را از کل مشارکتهای جذبشده به خود اختصاص دادهاند.
از منظر نرخ رشد نسبت به سال گذشته نیز استانهای سمنان با ۱۹۰ درصد، گلستان با ۱۷۶ درصد و چهارمحال و بختیاری با ۱۲۷ درصد بالاترین میزان رشد مشارکت را ثبت کردهاند موضوعی که بیانگر فعال شدن ظرفیتهای جدید مردمی و محلی در برخی استانهاست.
مجموعه این آمارها نشان میدهد که سازمان بهزیستی کشور در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۴ توانسته با اتکا به ظرفیت مشارکتهای مردمی، خیریهای و نهادی، منابع قابل توجهی را در مسیر کاهش آسیبهای اجتماعی، ارتقای معیشت، درمان و توانبخشی جامعه هدف بهکار گیرد.