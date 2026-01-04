باشگاه خبرنگاران جوان- حجت‌الاسلام سید محمد آقامیری، رئیس کمیته عمران و زیرساخت شورای اسلامی شهر تهران، در سیصدو هشتادو پنجمین جلسه صحن شورای شهر با اشاره به بازدید‌های اخیر از پروژه‌های توسعه‌ای مترو، از پیشرفت قابل توجه پروژه ایستگاه پایانه شرق خبر داد و گفت: در جریان بازدید چهارشنبه گذشته، ضمن افتتاح یکی از ورودی‌های ایستگاه هلال‌احمر، از بخش‌های مختلف ساخت تونل امتداد توسعه خط ۲ و ساخت ایستگاه پایانه شرق نیز بازدید شد.

وی با بیان اینکه ایستگاه مترو پایانه شرق به صورت کامل در تراز منفی اجرا شده و از نظر معماری و فنی از پروژه‌های شاخص محسوب می‌شود، افزود: در این پروژه، در مسیری به طول حدود سه تا چهار کیلومتر، ۹ جبهه کاری فعال شده و حدود پنج پیمانکار به‌صورت هم‌زمان مشغول فعالیت هستند تا پروژه در سریع‌ترین زمان ممکن به نتیجه برسد.

رئیس کمیته عمران و زیرساخت شورای شهر تهران با تأکید بر ضرورت تسریع در بهره‌برداری از این ایستگاه اظهار کرد: موضوع دسترسی شهروندان در محدوده پایانه شرق به یکی از مطالبات جدی مردم تبدیل شده و به همین دلیل، امتیازات ویژه‌ای برای تسریع در اجرای پروژه در نظر گرفته شده است تا هرچه سریع‌تر به ثمر برسد.

آقامیری با قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی عوامل اجرایی پروژه گفت: مجموعه‌های اجرایی با وجود معارضین و پیچیدگی‌های فنی، به‌صورت مستمر و در چند جبهه کاری مشغول فعالیت هستند که این تلاش‌ها شایسته تقدیر است.

وی در پایان با اشاره به اهمیت پشتیبانی مالی پروژه تصریح کرد: تداوم روند اجرایی و تحقق برنامه زمان‌بندی، مستلزم حمایت و پشتیبانی به‌موقع مالی از پیمانکاران است و انتظار می‌رود مسائل مالی پروژه به‌گونه‌ای مدیریت شود که عوامل اجرایی بتوانند مطابق تعهدات خود، پروژه را در موعد مقرر به سرانجام برسانند.