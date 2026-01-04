کمتر از دو ماه از پخش اخبار برنامه «به افق فلسطین» شبکه افق با زیرنویس عبری می‌گذرد؛ اقدامی رسانه‌ای که حالا بازتاب آن از مرز‌های ایران فراتر رفته است.

باشگاه خبرنگاران جوان - برنامه تحلیلی «به افق فلسطین» شبکه افق که در هفته‌های اخیر با افزودن زیرنویس عبری به اخبار، مخاطبان جدیدی را در منطقه هدف قرار داده، حالا به نقطه‌ای رسیده که رسانه‌های صهیونیستی نیز به آن واکنش نشان داده‌اند.

این برنامه با توجه به رصد و دنبال شدن محتوا در سرزمین‌های اشغالی تصمیم گرفته است در کنار زیرنویس فارسی، زیرنویس عبری اخبار را نیز به‌صورت ثابت ارائه کند؛ اقدامی که نه فقط یک تغییر فنی، بلکه پیامی روشن درباره میدان اثرگذاری رسانه‌ای است.

در همین راستا، شبکه ۱۴ تلویزیون رژیم صهیونیستی در یکی از بخش‌های خبری خود به اضافه شدن زیرنویس عبری «به افق فلسطین» و علت این اقدام پرداخته است.

منبع: روابط عمومی شبکه افق

