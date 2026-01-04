معاون برنامه ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورای شهرداری تهران گفت: تست و مطالعات تراموا در معابر تهران مثبت بود و طرح شکست خورده نیست.

باشگاه خبرنگاران جوان - مجید باقری معاون برنامه ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورای شهرداری تهران در سیصد و هشتاد و پنجمین جلسه شورا در جریان بررسی گزارش حسابرسی شرکت راه آهن شهری تهران و حومه برای سال ۱۴۰۳ با بیان اینکه نگرانیهایی در صحن در مورد هزینهها مطرح شد، اظهار کرد: قطعاً و یقیناً ورود تراموا به تهران هیچ هزینهای برای شهرداری تهران نداشته است. ما ضمانت نامه برای به امانت گرفتن تراموا دادهایم. چین متعهد شده کل اقدامات را برای حمل و نقل انجام دهد و هیچ هزینهای برای ما نداشته است.
وی افزود: پروژه تراموا شکست نخورد و تستهای آن مثبت بود، اما به واسطه احترام به توصیههای آقای چمران شهرداری گزینه دیگری را دنبال کرد. مطالعات تراموا در معابر تهران مثبت بود و شکست خورده نیست.
باقری با تأکید بر اینکه اگر شهرداری یک ریال از اعتبارات را برای تراموا هزینه کرده برگردانده میشود، اظهار کرد: کل هزینهها در این خصوص برعهده چین بوده است. پس از بازگشت ضمانت نامه به شهرداری تمام هزینهها به مدیریت شهری بازمی گردد؛ لذا قویاً تأکید میکنم ورود تراموا به تهران هیچ هزینهای برای ما نداشت.
وی ادامه داد: اینکه بگوییم اموال شهرداری را به تاراج بردند و پروژه تراموا شکست خورد، درست نیست. تست تراموا مثبت بود، اما ترجیح داده شد که از مدل دیگری استفاده شود.
منبع: مهر