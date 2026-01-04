حکم قصاص دهیار یکی از روستا‌های منطقه کن و سولقان تهران در دیوان‌عالی کشور تایید و به اجرای احکام دادسرای جنایی تهران ارسال شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- رسیدگی به این پرونده بیست‌و‌سوم مرداد سال ۱۴۰۱ همزمان با مرگ مشکوک مرد ۵۰ ساله در یکی از بیمارستان‌های غرب تهران در دستور کار پلیس جنایی پایتخت قرار گرفت.

در جریان تحقیقات پلیسی - قضایی معلوم شد مقتول اهل یکی از روستا‌های کن و سولقان بوده که ۹ مرداد در جریان درگیری با دهیار روستای‌شان با ضربه چاقو زخمی و دو هفته در بیمارستان بستری‌شده که فوت کرده است. با دستور قضایی دهیار تحت تعقیب پلیس پایتخت قرار گرفت و چند روز بعد در مخفیگاهش بازداشت شد.

او با اعتراف به قتل هم روستایی صحنه قتل را بازسازی کرد و روانه زندان شد. مدتی بعد پرونده او با صدور جلب به دادرسی به شعبه دهم کیفری یک استان تهران ارسال و وی محاکمه شد. این در حالی بود که خانواده مقتول برای مرد دهیار درخواست قصاص کردند.

در جریان جلسه محاکمه، متهم به قتل در تشریح ماجرا گفت: مهندس عمرانم و به‌عنوان پیمانکار با پروژه‌های مختلف مربوط به سازمان‌های مختلف کار می‌کردم. اواخر پاییز سال ۱۴۰۰به‌عنوان دهیار روستا در غرب تهران مشغول به‌کار شدم. مقتول در کار احداث ساختمان بود. موقعی که من دهیار شدم در روستا و اطراف آن هم ساختمان می‌ساخت، اما در کارش مرتکب تخلفاتی شده بود. چند مرتبه بابت تخلف‌های او در احداث ساختمان‌ها در مکان‌های نامناسب با او حرف زدم و تذکر‌های لازم را دادم، اما توجهی نکرد؛ بنابراین موضوع را به سازمان‌های مربوطه گزارش دادم که این اقدام باعث شد تا مانع فعالیت کاری او شوند. همین موضوع باعث اختلاف‌هایی میان ما دو نفر شد.

وی افزود: روز حادثه، با مقتول و تعدادی از بستگان و دوستانش در روستا روبه‌رو شدم. عصبانی بود و به من گفت که نباید تخلف پیش آمده کاری را به مسئولان مربوطه گزارش می‌کردم. با هم حرف زدیم که در ادامه مشاجره‌مان بالا گرفت و درگیر شدیم. او و دوستانش مرا مقابل چشمان خانواده‌ام کتک زدند. به‌سختی از دست‌شان فرار کردم. سمت خودرو رفتم که پسرخردسالم هم آنجا بود. با دیدن من و صحنه درگیری وحشت‌زده شده بود.

متهم به قتل ادامه داد: با همان زبان کودکانه به من گفت بابا، چرا تو را کتک زدند؟ با شنیدن این حرف حال و روزم دگرگون شد. از طرفی مقتول و همراهانش هنوز داشتند به من اعتراض می‌کردند. چشمم به چاقویی که برای قربانی کردن گوسفند برداشته بودم و از چند روز قبل در خودرویم جا مانده بود افتاد و از داخل خودرو آن را برداشتم.

متهم به قتل ادامه داد: سمت مردی رفتم که با او اختلاف داشتم و چند ضربه چاقو سمتش انداختم که بترسد و برود تا ماجرا پایان یابد، اما او زخمی شد و افتاد. از ترسم فرار کردم، بعد که فهمیدم فوت کرده، چند هفته‌ای مخفی شدم، اما پلیس دستگیرم کرد. از آن روز عذاب وجدان دارم و پشیمان هستم. مرا به خاطر فرزندانم ببخشید. قضات دادگاه درنهایت وی را گناهکار شناختند و حکم قصاص برای او صادر شد. پرونده در ادامه به دیوان‌عالی کشور ارسال شد که در آنجا نیز حکم قصاص مورد تایید قرار گرفت.

سید محمد رضوی، دادیار شعبه دوم اجرای احکام دادسرای جنایی تهران با تایید این خبر گفت: پرونده این دهیار محکوم به قصاص به اجرای احکام ارسال شده است. قرار است جلسه صلح و سازش با خانواده مقتول به‌زودی برگزار شود تا شاید او بتواند رضایت بگیرد. اگر وی بخشیده نشود، یک گام به مرگ نزدیک خواهد شد.

منبع: روزنامه جام جم

برچسب ها: قتل ، قصاص
خبرهای مرتبط
دستگیری مخل نظم عمومی به ضرب گلوله پلیس
در آستانه روز پدر اتفاق افتاد؛
تعبیر شیرین خواب مادر برای مرد اعدامی
محاکمه مرد ۸۰ ساله به اتهام قتل پسرش
قرار شوم برای قتل مرد جوان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۷
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۹ ۱۴ دی ۱۴۰۴
مقصر همیشه قاتل نیست مقتول ۹۰ درصد مقصر است
۷
۱۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۶ ۱۴ دی ۱۴۰۴
دهیاری هم برای خودش قانون واساسنامه دارد
۲
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۰ ۱۴ دی ۱۴۰۴
خدا کنه نجات پیدا کنید ولی از دهیاری سو استفاده کردی کتک کاری دهیاری مهم نیست بايد کوتاه می‌آمدی چون دهیار بودی همه روستاها از دست دهیار ناراحت هستند گفتم خدا کنه نجات پیدا کنید
۶
۳۴
پاسخ دادن
جزئیات بیشتر از طرح جدید کالابرگ الکترونیک/ اعتبار کالابرگ در صورت عدم استفاده می‌سوزد؟
رادان: والدین مراقب باشند فرزندانشان در تور کشته‌ساز‌ها نیفتند
عبور از مشکلات با همدلی و عقلانیت ممکن است
هوشیاری و همکاری اصناف پشتوانه اجرای سیاست‌های جدید اقتصادی دولت است
آخرین اخبار
رادان: والدین مراقب باشند فرزندانشان در تور کشته‌ساز‌ها نیفتند
عبور از مشکلات با همدلی و عقلانیت ممکن است
هوشیاری و همکاری اصناف پشتوانه اجرای سیاست‌های جدید اقتصادی دولت است
جزئیات بیشتر از طرح جدید کالابرگ الکترونیک/ اعتبار کالابرگ در صورت عدم استفاده می‌سوزد؟
شناسایی ۴۰ متهم انتشار اخبار جعلی اغتشاشات اخیر در فضای مجازی
انسجام ملی بزرگ‌ترین سرمایه ایران پس از جنگ ۱۲روزه است
آخرین وضعیت ترافیکی محور‌های کشور/ ترافیک سنگین در هراز، پردیس-تهران و قزوین-کرج
دستگیری مخل نظم عمومی به ضرب گلوله پلیس
کشته‌سازی ضد انقلاب در رابطه با فوت ساغر اعتمادی دروغ از آب درآمد
دستگیری هدفمند لیدر‌های تحریک‌کننده اعتراضات آغاز شده است
مجسمه والرین به فرودگاه مهرآباد رسید
۱۵ مخدر جدید در کشور شناسایی شد
ضرورت هوشمندسازی جهت کاهش آمار تصادفات رانندگی
راه‌اندازی بازارچه دائمی خوداشتغالی بانوان در منطقه ۱۰
دهیار زیر حکم قصاص
تست تراموا در تهران مثبت بود
آتش‌سوزی در پارکینگ یک ساختمان مسکونی در غرب تهران
فرهادی: اجازه التهاب بازار را نمی‌دهیم
اجرای پایانه شرق با ۹ جبهه کاری در حال پیشرفت است
افتتاح دو مجموعه بزرگ ورزشی در شهرری تا پایان سال
بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۵ دهیاری‌ها ابلاغ شد
میزان مشارکت مردمی سازمان بهزیستی در سال جاری ۳۷ درصد افزایش یافته است
تهران در مسیر میزبانی رویداد‌های بین‌المللی فرهنگی و گردشگری منطقه اکو
برنامه ریزی برای اطلاع رسانی گسترده و تسریع در تحویل کارت‌های هوشمند ملی رسوبی
قرار شوم برای قتل مرد جوان
استاندار تهران وظایف استانداری را با شهرداری اشتباه گرفته است
سامانه شناسایی منابع آلاینده به کجا رسید؟
تداخل مدیریتی؛ بزرگترین مانع شهرداری برای صیانت از بخش حریم
برنامه شهرداری به منظور کاهش تصادفات چیست؟
اعمال قانون بیش از یک میلیون و ۲۱۰هزار موتورسیکلت‌سوار در پاییز امسال در پایتخت