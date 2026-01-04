باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - وزارت امور خارجه چین روز یکشنبه از ایالات متحده خواست که رئیس‌جمهور ونزوئلا، نیکلاس مادورو، و همسرش را «فوراً» آزاد کند و وضعیت ونزوئلا را از طریق گفت‌و‌گو و مذاکره حل‌وفصل کند.

سخنگوی وزارت خارجه چین گفت: «چین نگرانی عمیق خود را از اقدام آمریکا در ربودن اجباری رئیس‌جمهور نیکلاس مادورو و همسرش و انتقال آنها به خارج از کشور ابراز می‌کند. این اقدام آمریکا نقض آشکار حقوق بین‌الملل، اصول اساسی روابط بین‌الملل و اهداف و اصول منشور سازمان ملل متحد است.»

این وزارتخانه در بیانیه‌ای که در وب‌سایت رسمی خود منتشر شد، اعلام کرد واشنگتن باید امنیت جانی مادورو و همسرش را تضمین کند و دست از سرنگونی دولت ونزوئلا بردارد.

بر اساس این بیانیه، دیوان عالی عدالت ونزوئلا پس از ربوده شدن مادورو، دلسی رودریگز، معاون رئیس‌جمهور، را به عنوان رئیس‌جمهور موقت منصوب کرده است.

منبع: خبرگزاری فرانسه