باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - مجسمه والرین، طی مراسمی در تاریخ ۱۶ آبان در میدان انقلاب رونمایی شد در معرض دید شهروندان قرار گرفت و در همان مراسم معاون خدمات‌شهری و محیط‌زیست شهرداری تهران اعلام کرد مجسمه والرین به ورودی فرودگاه بین‌المللی مهرآباد در حوالی میدان آزادی منتقل می‌شود هدف از این جابجایی، فراهم کردن فضایی است که دیپلمات‌ها، نمایندگان خارجی مستقر در ایران و مقامات بین‌المللی از جمله رؤسای جمهور، نخست‌وزیران و وزرای خارجه در بدو ورود به ایران این اثر را مشاهده کنند و با پیشینه تاریخی ایران و ایرانیان آشنا شوند.

در روز‌های پایانی آذرماه بود که تصاویر جابجایی مجسمه والرین از میدان انقلاب منتشر شد، اما دیگر خبری از این مجسمه نشد تا اینکه چند روز گذشته تصاویری از این مجسمه در پارکینگ موتوری شهرداری منطقه ۹ منتشر شد و همین موضوع حواشی مختلفی ایجاد کرد و شهردار منطقه ۹ تهران گفت: همانطور که مدیران شهری وعده داده بودند، مجسمه والرین چندی پیش از محل نصب موقتش برداشته و برای مقاوم سازی به شهرداری منطقه ۹ منتقل شده است.

مشاهدات خبرنگار شهری باشگاه خبرنگاران جوان نشان می‌دهد مجسمه والرین که نماد زانو زدن والرین در برابر شاپور دوم که یادآوری یک رویداد مهم و تاریخی است به محل دائمی خود منتقل شده است و در حال نصب است