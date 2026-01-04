سوزاندن پرچم آمریکا در پاریس پس از حمله به ونزوئلا + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062f\u0631 \u062c\u0631\u06cc\u0627\u0646 \u062a\u0638\u0627\u0647\u0631\u0627\u062a\u06cc \u06a9\u0647 \u0634\u0628 \u06af\u0630\u0634\u062a\u0647 \u062f\u0631 \u0627\u0639\u062a\u0631\u0627\u0636 \u0628\u0647 \u0645\u062f\u0627\u062e\u0644\u0647 \u0646\u0638\u0627\u0645\u06cc \u0622\u0645\u0631\u06cc\u06a9\u0627 \u062f\u0631 \u0648\u0646\u0632\u0648\u0626\u0644\u0627 \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631 \u0634\u062f\u060c \u0645\u0639\u062a\u0631\u0636\u0627\u0646 \u067e\u0631\u0686\u0645 \u0622\u0645\u0631\u06cc\u06a9\u0627 \u0631\u0627 \u062f\u0631 \u0645\u06cc\u062f\u0627\u0646 \u062c\u0645\u0647\u0648\u0631\u06cc \u067e\u0627\u0631\u06cc\u0633 \u0628\u0647 \u0622\u062a\u0634 \u06a9\u0634\u06cc\u062f\u0646\u062f.\n\u00a0\n