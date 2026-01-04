باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
سوزاندن پرچم آمریکا در پاریس پس از حمله به ونزوئلا + فیلم

در جریان تجمع شب گذشته علیه مداخله نظامی ایالات متحده در ونزوئلا، پرچم این کشور در میدان جمهوری پاریس به آتش کشیده شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در جریان تظاهراتی که شب گذشته در اعتراض به مداخله نظامی آمریکا در ونزوئلا برگزار شد، معترضان پرچم آمریکا را در میدان جمهوری پاریس به آتش کشیدند.

 

