آمریکا و عبور از یک قرمز دیگر + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0686\u06cc\u0646 \u0648 \u0631\u0648\u0633\u06cc\u0647 \u062f\u0648 \u0639\u0636\u0648 \u062b\u0627\u0628\u062a \u0634\u0648\u0631\u0627\u06cc \u0627\u0645\u0646\u06cc\u062a \u0628\u0627 \u0645\u062d\u06a9\u0648\u0645 \u06a9\u0631\u062f\u0646 \u062a\u062c\u0627\u0648\u0632 \u0622\u0645\u0631\u06cc\u06a9\u0627 \u0628\u0647 \u062a\u0645\u0627\u0645\u06cc\u062a \u0633\u0631\u0632\u0645\u06cc\u0646 \u0648\u0646\u0632\u0648\u0626\u0644\u0627 \u062e\u0648\u0627\u0633\u062a\u0627\u0631 \u0622\u0632\u0627\u062f\u06cc \u0647\u0631\u0686\u0647 \u0633\u0631\u06cc\u0639\u062a\u0631 \u0646\u06cc\u06a9\u0644\u0627\u0633 \u0645\u0627\u062f\u0648\u0631\u0648 \u00a0\u0631\u0626\u06cc\u0633 \u062c\u0645\u0647\u0648\u0631 \u0642\u0627\u0646\u0648\u0646\u06cc \u0648\u0646\u0632\u0648\u0626\u0644\u0627 \u0634\u062f\u0646\u062f.\n