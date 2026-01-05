باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام جمعه - صادق حسین‌زاده ملکی، معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان گفت: در حال حاضر دو نوع آمار در حوزه اعتکاف دانش‌آموزی داریم؛ نخست، آمار دانش‌آموزانی که در مساجد دارای برنامه‌های متمرکز و تخصصی اعتکاف دانش‌آموزی حضور داشته‌اند که بر اساس جمع‌بندی‌های اولیه، تعداد آن‌ها تا دیشب به حدود ۵۶۰ هزار نفر رسیده است.

معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش با بیان این که برخی استان‌ها و مجموعه‌ها هنوز آمار نهایی خود را ارائه نکرده‌اند؛ افزود: با تکمیل این اطلاعات، احتمالاً تعداد شرکت‌کنندگان به بیش از ۶۰۰ هزار نفر خواهد رسید.

ملکی ادامه داد: علاوه بر این، بخشی از دانش‌آموزان در اعتکاف‌های عمومی مساجد و در کنار خانواده‌های خود شرکت کرده‌اند که این آمار نیز به صورت جداگانه در حال احصا است و رقم قابل توجهی را شامل می‌شود.

معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به راه‌اندازی سامانه برخط اعتکاف دانش‌آموزی تصریح کرد: برای نخستین بار سامانه‌ای طراحی شده که دانش‌آموزان شرکت‌کننده در اعتکاف به صورت برخط در آن عضو می‌شوند و از طریق آن در شبکه‌ها، گروه‌ها و کانال‌های ارتباطی مرتبط با مساجد و برنامه‌های اعتکافی قرار می‌گیرند.

ملکی گفت: این سامانه به ما امکان می‌دهد ارتباط مستمر و مؤثری با شبکه دانش‌آموزی برقرار کرده و محتواهای امتدادی و تربیتی را متناسب با فضای مسجد و اعتکاف به آنان منتقل کنیم.

معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر اهمیت این برنامه اظهار کرد: اعتکاف دانش‌آموزی یکی از مهم‌ترین برنامه‌های جاری ماست و به عنوان الگویی برای سازماندهی حضور دانش‌آموزان در مساجد دنبال می‌شود. امیدواریم با استمرار این مسیر، تعلق و حضور نسل دانش‌آموزی در مساجد به شکل معناداری ارتقا پیدا کند.