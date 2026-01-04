پلیس اطلاعات پایتخت، از دستگیری اراذل و اوباشی خبر داد که به اتهام درگیری و و قدرت نمایی با سلاح سرد تحت تعقیب بود.

 باشگاه خبرنگاران جوان-  ماموران پایگاه هشتم پلیس اطلاعات، خبری را در خصوص درگیری و شرارت اراذل و اوباش در جنوب تهران دریافت که ماموران پس از دریافت خبر سریعا پیگیری خبر را دستور کار خود قرار دادند.
با انجام تحقیقات بعدی صحت و سقم خبر بررسی شد و در نهایت مشخص شد یکی از اوباش سابقه دار عامل اصلی درگیری بوده که با سلاح سرد دست به اقدام هنجارشکنانه زده که این اقدام او باعث سلب آسایش شهروندان شده است.

با تلاش‌های شبانه روزی ماموران پلیس، مخفیگاه متهم در جنوب تهران شناسایی شد که پس از اخذ دستور قضایی طی یک تعقیب و گریز کوتاه به ضرب گلوله پلیس زمینگیر و دستگیر شد.

متهم پس از مداوا در بیمارستان به پلیس اطلاعات منتقل شده و تحت بازجویی‌های انجام شده به جرم خود مبنی بر ایجاد اخلال در نظم عمومی اعتراف و پس از تکمیل پرونده راهی دادسرا شد.
گفتنی است، در بازرسی از مخفیگاه متهم مقادیر قابل توجهی، موادمخدر صنعتی، سلاح گرم و سرد کشف شد.
 

