در روزهای پایانی سال ۲۰۲۵ میلادی ، بازار ارز ایران یکی از پرنوسان‌ترین دوره‌های خود را تجربه می‌کند. قیمت دلار آمریکا که به عنوان اصلی‌ترین شاخص ارزی کشور شناخته می‌شود، تحت تأثیر ترکیبی از عوامل داخلی مانند تورم بالا، رشد نقدینگی و تقاضای فصلی و عوامل خارجی مانند قیمت جهانی نفت و شاخص قدرت دلار قرار دارد. این گزارش با بررسی داده‌های به‌روز از منابع معتبر بازار، به پیش‌بینی روند قیمت دلار در ده روز آینده می‌پردازد و تلاش می‌کند تصویری جامع و واقع‌بینانه ارائه دهد.

این تحلیل توسط [سارا حقانی]، نویسنده و تحلیل‌گر بازارهای مالی در نرخ نیوز تهیه شده است.

وضعیت فعلی بازار ارز

بر اساس گزارش‌های منتشرشده از بازار آزاد ارز، قیمت دلار آمریکا در روزهای اخیر در بازه‌ای حدود ۱۳۵ تا ۱۴۵ هزار تومان در نوسان بوده است. برخی گزارش‌ها از ثبت نرخ‌هایی نزدیک به سقف این محدوده حکایت دارد که بیانگر تداوم نوسانات و افزایش سطح انتظارات در بازار ارز نسبت به روزهای قبل است. این تحولات پس از عبور دلار از کانال ۱۳۰ هزار تومان در هفته‌های اخیر رخ داده و نشانه‌هایی از غالب بودن فضای پرنوسان و متمایل به صعود در معاملات بازار آزاد را نشان می‌دهد. در مقابل، نرخ‌های رسمی از جمله قیمت دلار در سامانه سنا یا صرافی ملی همچنان در سطوح پایین‌تری، در حدود ۱۱۴ هزار تومان، قرار دارند که اختلاف قابل‌توجه با بازار آزاد، بیانگر تداوم فشار تقاضا در بخش غیررسمی بازار ارز است.

نوسانات روزانه دلار در هفته‌های اخیر چشمگیر بوده و اغلب با افزایش حجم معاملات همراه شده است. به گزارش منابع تخصصی حوزه ارز از جمله نرخ نیوز، بخشی از این نوسانات به رشد تقاضای فصلی در پایان سال میلادی مرتبط است؛ تقاضایی که عمدتاً از محل واردات کالاهای مصرفی، تسویه تعهدات تجاری و افزایش سفرهای خارجی شکل می‌گیرد. در همین حال، بررسی‌های تحلیلی نشان می‌دهد در صورت نبود سیاست‌های کنترلی مؤثر و مداخله هدفمند از سوی بانک مرکزی، تداوم نوسانات در کوتاه‌مدت دور از انتظار نخواهد بود.

نوسانات اخیر و علل کوتاه‌مدت

در ماه دسامبر ۲۰۲۵، دلار از سطوح حدود ۱۲۵ هزار تومان در ابتدای ماه به بیش از ۱۳۰ هزار تومان صعود کرد. این رشد پلکانی با رکوردشکنی‌های متوالی همراه بوده و در برخی روزها بیش از ۲ هزار تومان افزایش را نشان داده است. عوامل کوتاه‌مدت مؤثر شامل افزایش تقاضای فصلی، سفته‌بازی در بازار و جو روانی ناشی از ابهامات سیاسی هستند. همچنین، ضعف عرضه ارز از سوی بانک مرکزی نتوانسته تقاضا را به طور کامل پوشش دهد که این امر فشار صعودی را تشدید کرده است.

در سطح جهانی، شاخص دلار آمریکا (DXY) در حال حاضر حدود ۹۸.۵ واحد قرار دارد و نوسانات محدودی را تجربه می‌کند. این شاخص که قدرت دلار در برابر سبدی از ارزهای اصلی را اندازه‌گیری می‌کند، در روزهای اخیر کمی تضعیف شده، اما برای بازار ایران، عوامل داخلی غالب هستند و تأثیر جهانی اغلب خنثی می‌شود.

عوامل اقتصادی کلیدی مؤثر بر قیمت ارز

عوامل اقتصادی داخلی و خارجی به عنوان پایه‌های اصلی تعیین‌کننده قیمت دلار عمل می‌کنند. در ادامه، مهم‌ترین این عوامل به تفکیک بررسی می‌شوند تا درک بهتری از فشارهای بنیادی بر بازار ارز فراهم شود.

تفاوت تورمی بین ایران و ایالات متحده

تورم ایران که برآوردها آن را بیش از ۴۰ درصد نشان می‌دهند، در مقابل تورم حدود ۳ درصدی آمریکا، ارزش ریال را به طور مداوم کاهش می‌دهد. مدل‌های اقتصادی ساده مبتنی بر قدرت خرید، پیش‌بینی می‌کنند که دلار باید به طور میانگین ماهیانه ۴ تا ۶ درصد افزایش یابد تا این تورم جبران شود. این عامل بلندمدت، یکی از قوی‌ترین موتورهای محرک صعودی دلار در بازار ایران است.

رشد سریع نقدینگی

گزارش‌های اقتصادی حاکی از افزایش بیش از ۵۰ درصدی حجم نقدینگی در سال ۱۴۰۴ هستند که بخشی از آن برای پوشش کسری بودجه دولت صرف می‌شود. این نقدینگی سرریز شده به بازار ارز، تقاضا برای دلار را بالا می‌برد و ارزش ریال را تضعیف می‌کند. ادامه این روند بدون کنترل، فشار تورمی و ارزی را در کوتاه‌مدت نیز تشدید خواهد کرد.

کاهش قیمت جهانی نفت

قیمت جهانی نفت به عنوان منبع اصلی درآمد ارزی ایران، نقش حیاتی ایفا می‌کند. در حال حاضر، قیمت نفت برنت حدود ۶۲ دلار در هر بشکه بوده که نسبت به ماه‌های قبل کاهش چشمگیری داشته و به دلیل رکود جهانی و افزایش عرضه، درآمدهای ارزی کشور را محدود کرده است. این کاهش مستقیماً عرضه دلار در بازار داخلی را کم می‌کند و فشار صعودی ایجاد می‌نماید.

تأثیر بودجه و کسری مالی دولت

بودجه سال ۱۴۰۵ با کسری قابل توجه، انتظارات تورمی را افزایش داده و فعالان بازار را به سمت حفظ ارزش دارایی با خرید ارز سوق می‌دهد. این عامل اقتصادی-سیاسی، تقاضای احتیاطی را تقویت کرده و در کوتاه‌مدت به نوسانات صعودی کمک می‌کند.

نقش عوامل سیاسی و ژئوپلیتیکی

عوامل سیاسی همواره تعیین‌کننده اصلی بازار ارز ایران بوده‌اند. تنش‌های جاری در خاورمیانه، مسائل برنامه هسته‌ای و روابط با غرب، جو عدم اطمینان ایجاد کرده است. گمانه‌زنی‌ها در مورد مذاکرات احتمالی یا تشدید تحریم‌ها، بازار را حساس نگه داشته‌اند. در روزهای اخیر، برخی سیگنال‌های منفی سیاسی باعث تقویت تقاضای احتیاطی شده و دلار را به سطوح بالاتر رانده است.

تحلیل تکنیکال و روندهای بازار

از دیدگاه تکنیکال، دلار پس از شکست مقاومت‌های کلیدی در کانال ۱۳۰ هزار تومان، وارد فاز صعودی جدیدی شده است. سطوح حمایت فعلی حدود ۱۳۲ هزار تومان و مقاومت بعدی در ۱۳۵ تا ۱۳۶ هزار تومان قرار دارد. اگر بازار بالای ۱۳۴ هزار تومان تثبیت شود، احتمال تست سطوح بالاتر در کوتاه‌مدت افزایش می‌یابد. منابع تحلیلی معتبر تأکید دارند که الگوی فعلی بیشتر به سمت ادامه شیب صعودی تمایل دارد، مگر اینکه عرضه ارز به طور چشمگیری افزایش یابد.

سناریوهای احتمالی برای ده روز آینده

با توجه به شرایط فعلی بازار و ترکیب عوامل اقتصادی و سیاسی، سه سناریو اصلی برای حرکت قیمت دلار تا حدود ۱۲ دی ۱۴۰۴ قابل تصور است. این سناریوها بر اساس احتمال وقوع و تأثیر عوامل مختلف دسته‌بندی شده‌اند.

سناریوی صعودی (محتمل‌ترین، احتمال بیش از ۶۰ درصد)

در این سناریو که با ادامه روند کنونی تقاضای فصلی، رشد نقدینگی و محدودیت عرضه همراه است، دلار به محدوده ۱۳۵ تا ۱۳۷ هزار تومان صعود خواهد کرد. این مسیر اصلی پیش‌بینی کارشناسان است و بدون تغییر عمده در سیاست‌های بانک مرکزی یا سیگنال‌های مثبت سیاسی، احتمال تحقق آن بالاست.

سناریوی تثبیت (احتمال حدود ۳۰ درصد)

این سناریو نیازمند مداخله قوی بانک مرکزی با افزایش عرضه ارز و دریافت سیگنال‌های مثبت سیاسی است. در این حالت، قیمت دلار در کانال فعلی ۱۳۲ تا ۱۳۴ هزار تومان باقی می‌ماند و نوسانات به حداقل می‌رسند که می‌تواند آرامش موقت به بازار بازگرداند.

سناریوی نزولی (احتمال پایین، کمتر از ۱۰ درصد)

سناریوی نزولی تنها در صورت وقوع گشایش عمده مانند توافق سیاسی سریع یا افزایش ناگهانی درآمدهای نفتی رخ می‌دهد. در این حالت، دلار ممکن است به زیر ۱۳۰ هزار تومان عقب‌نشینی کند؛ اما با توجه به فشارهای بنیادی فعلی، این گزینه کم‌احتمال به نظر می‌رسد.

نتیجه‌گیری

بازار ارز ایران در ده روز آینده احتمالاً با نوسانات صعودی محدود روبرو خواهد بود و دلار به سمت سطوح بالاتر حرکت می‌کند. این روند نیازمند سیاست‌های پایدار برای کنترل نقدینگی، افزایش عرضه ارز و کاهش انتظارات تورمی است. سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی بهتر است با احتیاط عمل کنند، از تصمیم‌گیری‌های هیجانی پرهیز نمایند و تحولات سیاسی و جهانی را دنبال کنند. آینده بازار نه تنها به عوامل داخلی بستگی دارد، بلکه تغییرات در قیمت نفت، شاخص دلار جهانی و رویدادهای ژئوپلیتیکی نیز تعیین‌کننده خواهند بود.