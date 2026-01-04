انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس در ادامه تولیدات خود در حال تدارک و آماده سازی چندین پروژه سینمایی است.

باشگاه خبرنگاران جوان - جواد تمدنی مدیر روابط عمومی و رسانه انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس گفت: انجمن در راستا و ادامه تولیدات سینمایی خود که با همکاری و مشارکت کنگره شهدای استان‌های کشور در حال انجام است، آثار تولیدی متعددی را در مراحل گوناگون ساخت و تولید در دست اقدام دارد و امیدواریم چند پروژه از این آثار را در جشنواره فیلم فجر امسال شاهد باشیم.

وی افزود: آنچه که در سال قبل و در جشنواره فیلم فجر شاهد بودیم، ۲ فیلم "پیشمرگ" و "شمال از جنوب غربی" با کسب ۴ سیمرغ بلورین افتخاری برای سینمای ارزشی و جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی رقم زدند. این امر مرهون تلاش‌های شبانه روزی و برنامه ریزی مدیران و سیاست گذاران، تیم‌های تولید و هنرمندان عزیز و ارزشمندی بود که نتیجه خوبی را برای انجمن ثبت کرد و امسال هم امیدواریم به یاری و فضل خداوند آثار دیگری را در حوزه سینمای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس تقدیم نگاه علاقمندان و مخاطبان سینمای ایران کنیم.

تمدنی همچنین افزود: ۲ فیلم سینمایی "مارون" و "جانشین" براساس داستان زندگی و حوادث جذاب و تأمل برانگیز ۲ چهره کمتر شناخته شده دوران دفاع مقدس یعنی «شهید هدایت ا... طیب» و «شهید حسین املاکی» در دو استان کهگیلویه و بویراحمد و گیلان در دست تولید است که امیدواریم به همت تیم سازنده و تولید این آثار، شاهد حضور این دو اثر در جشنواره فیلم فجر امسال باشیم. «مهدی صاحبی» و «روح اله سهرابی» تهیه کنندگی و «امیراحمد انصاری» و «مهدی شامحمدی» نیز کارگردانی این ۲ اثر سینمایی جذاب را بر عهده دارند.

وی همچنین ادامه داد: ساخت چندین اثر دیگر نیز در حال برنامه ریزی است که برخی از آنها مراحل پس تولید و حتی تولید را سپری می‌کنند که امیداوریم چرخه حمایت از سینمای دفاع مقدس متوقف نشود تا آثار ماندگاری برای ثبت در تاریخ تصویری ایران عزیزمان تولید کنیم.

مدیر روابط عمومی جشنواره بین المللی فیلم مقاومت در پایان افزود: جشنواره بین المللی فیلم مقاومت نیز یکی از پروژه‌ها و کلان برنامه‌های این انجمن می‌باشد که براساس تدابیر اتخاذ شده و سیاست‌های ابلاغی با تمرکز بر کیفیت کار خود را دنبال می‌کند و ان شاءالله شرکت کنندگان در جشنواره فیلم مقاومت در سال آینده به عنوان نسل جدید، خون تازه‌ای را به جریان سینمای متعهد و ارزشی ترزیق نمایند و شاهد شکوفایی و بالندگی سینماگران جوان در کنار صاحب نامان این عرصه باشیم.

منبع: انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس