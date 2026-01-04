ترامپ اواخر ماه گذشته میلادی به مادورو پیشنهاد تبعید مجلل در کشور ترکیه را داد که مادورو آن را نپذیرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - روزنامه نیویورک تایمز به نقل از چندین مقام آمریکایی و ونزوئلایی می‌گوید که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در اواخر ماه دسامبر به نیکلاس مادورو پیشنهاد داده بود که قدرت را ترک کرده و به تبعیدی مجلل در ترکیه برود؛ اما مادورو این پیشنهاد را نپذیرفت.

این گزارش در حالی منتشر می‌شود که صبح روز گذشته، آمریکا حملات متعددی را در چند شهر ونزوئلا، به ویژه پایتخت آن انجام داد. در ادامه، نیکلاس مادورو به همراه همسرش دستگیر شد و به یک ناو آمریکایی انتقال داده شد.

صبح امروز، هواپیمایی که حامل نیکولاس مادورو و همسرش بود، در نیویورک فرود آمد. مادورو به دفاتر اداره مبارزه با مواد مخدر ایالات متحده منتقل شد و اکنون گمان می‌رود که در بازداشتگاه متروپولیتن باشد.

ترامپ می‌گوید که او قرار است توسط سیستم قضایی آمریکا محاکمه شود. ترامپ همچنین روز گذشته در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت که واشنگتن قصد دارد تا زمان انتقال قدرت، ونزوئلا را اداره کند.

کیفرخواست تازه منتشر شده وزارت دادگستری ایالات متحده، نیکولاس مادورو را به اداره یک «دولت فاسد و نامشروع» متهم می‌کند که در قاچاق مواد مخدر دست داشته است.

در واکنش به این اقدام آمریکا، سخنگوی آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل گفته است که او عمیقاً از اقدام نظامی واشنگتن نگران شده و مداخله این کشور را «خطرناک» می‌داند.

نیویورک تایمز گزارش داد که حداقل ۴۰ نفر، از جمله غیرنظامیان و سربازان، در حمله روز شنبه کشته شده‌اند. این تخمین از یک مقام ارشد ونزوئلایی که به شرط ناشناس ماندن صحبت کرد، گرفته شده است.

منبع: گاردین

برچسب ها: دونالد ترامپ ، نیکلاس مادورو ، ونزوئلا
