باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - دانشمندان باورهای سنتی در مورد اثرات مضر چربی حیوانی را رد و خاطرنشان کردند که مصرف چربی در حد توصیه شده (۲۵ درصد از ارزش انرژی رژیم غذایی) با تنظیم تعادل بافت چربی، متابولیسم را بهبود می‌بخشد.

متخصصان چینی با یک پارادوکس روبرو شدند: علی‌رغم توصیه‌ها برای جایگزینی چربی‌های حیوانی با چربی‌های گیاهی، میزان چاقی رو به افزایش است. متخصصان تغذیه چینی توصیه می‌کنند روزانه فقط ۲۵ تا ۳۰ گرم روغن گیاهی مصرف شود و از غذاهای چرب با منشأ حیوانی اجتناب شود.

محققان تأکید کردند که یک رژیم غذایی سنتی سرشار از گوشت و چربی‌های حیوانی، از جمله گوشت خوک و چربی خوک، در مقایسه با رژیم غذایی گیاهی با شیوع کمتر چاقی و دیابت همراه است. دانشمندان آزمایش‌هایی را روی موش‌ها انجام دادند.

این آزمایش ۲۴ هفته طول کشید که در طی آن موش‌ها ۲۵٪ از کالری خود را از چربی دریافت کردند. مشخص شد که چربی خوک به دلیل سطوح بالاتر اسید توروکلریک که جذب چربی را بهبود می‌بخشد و التهاب را کاهش می‌دهد، تجمع چربی را مؤثرتر از روغن‌های گیاهی کاهش می‌دهد.

چربی خوک همچنین سرشار از اسیدهای چرب مفید است که حساسیت بدن به انسولین را افزایش داده و به کنترل سطح قند خون کمک می‌کند. با این حال، اثرات مضر مصرف بیش از حد چربی، همانطور که در مطالعه‌ای روی موش‌ها که در ماه اوت گذشته توسط دانشمندان ویتنامی منتشر شد، نشان داده شده است، رد نشده است.

