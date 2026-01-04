شهروندخبرنگار ما در آستانه سالروز وفات حضرت زینب (س)؛ فیلم و تصاویری از مراسم سوگواری در شهرستان قم را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - حضرت زینب (س) سومین فرزند امام علی (ع) و حضرت فاطمه (س) و بانوی صبر و ایثار است، بانویی که با صبر و استقامت در برابر رنجها و مصائب ایستادگی کرد. به همین مناسبت در آستانه فرا رسیدن سالروز وفات این بانوی مکرم اسلام؛ ویژه برنامههای سوگواری در سراسر کشور برگزار میشود. به همین مناسبت مردم دیندار و متدین شهرستان قم نیز مراسم سوگواری در محله های کلهر و شهرقایم برگزار کردند.
شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده میکنید.
منبع: اکبر بخشی - قم
برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.