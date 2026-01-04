باشگاه خبرنگاران جوان - کارت امید مادر یکی از طرحهای حمایتی دولت است که با هدف پشتیبانی مالی از مادران و خانوادهها در نظر گرفته شده و به عنوان یک ابزار رفاهی، نقش مهمی در کاهش دغدغههای اقتصادی مادران ایفا میکند. بر اساس این طرح به مادرانی که فرزند آنها از ابتدای سال ۱۴۰۵ متولد میشود تعلق میگیرد.
شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از مسئولان درخواست کرد تا نسبت به اهدای این کارت به مادرانی که در سال جاری فرزندشان متولد میشود اقدام کنند.
متن پیام شهروندخبرنگار
سلام خواهش پیگیری کنید چرا به ما این کارت تعلق نمیگیرد؟ من فرزند من آخر دی ماه ۱۴۰۴ بدنیا میآید. بخدا من مستاجرم و فرزند اولم است واحتیاج دارم چرا فقط از سال۱۴۰۵ خواخش میکنم. لطفا پیگیری کنید. امثال من بسیار است. بخدا همین بارداری کلی خرج داشت. داروها و آزمایشها برای من هزینه بسیاری دارد. چرا دهک من ۸ شده وهیچ طرحی به من تعلق نمیگیرد. لطفا کارت امید مادران به ما هم تعلق بگیرد.
برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.