وزیر خارجه آمریکا مواضع ترامپ را درباره اداره ونزوئلا تعدیل کرد و گفت که واشنگتن آماده همکاری با اعضای دولت این کشور است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا در مصاحبه با شبکه سی‌بی‌اس گفت که واشنگتن آماده است تا در صورت «تصمیم درست» مقامات ونزوئلایی، با آنها همکاری کند.

روبیو گفت: «ما همه چیز را بر اساس آنچه آنها انجام می‌دهند قضاوت خواهیم کرد و خواهیم دید که چه می‌کنند. من این را می‌دانم: اگر آنها تصمیم درست را نگیرند، ایالات متحده اهرم‌های فشار متعددی را حفظ خواهد کرد.» 

به نظر می‌رسد روبیو قصد دارد اظهارات دونالد ترامپ مبنی بر اینکه واشنگتن ونزوئلا را «اداره» خواهد کرد و اینکه او از قرار دادن «چکمه‌های نظامی» بر زمین نمی‌ترسد، به طور قابل توجهی تعدیل کند.

در واقع، روبیو می‌گوید که واشنگتن آماده است تا با دلسی رودریگز، معاون رئیس جمهور ونزوئلا و بقیه اعضای کابینه همکاری کند. او تصریح کرد: «ما خواهیم دید که در آینده چه اتفاقی می‌افتد. ما بر اساس آنچه آنها انجام می‌دهند، ارزیابی خواهیم کرد، نه آنچه که آنها علناً در این فاصله می‌گویند، نه آنچه که در گذشته در بسیاری از موارد انجام داده‌اند، بلکه آنچه که در آینده انجام می‌دهند.»

وزیر خارجه آمریکا در پاسخ به سوالی پیرامون حمایت از «ماریا کورینا ماچادو» رهبر مخالفان ونزوئلا و برنده جایزه صلح نوبل امسال، گفت که او را «تحسین» می‌کند، اما از اینکه اداره امور را در دست بگیرد، حمایت نمی‌کند.

روبیو با اشاره به مداخلات قبلی آمریکا در سراسر جهان، گفت: «تمام دستگاه سیاست خارجی فکر می‌کند همه چیز لیبی است، همه چیز عراق است، همه چیز افغانستان است. اینجا خاورمیانه نیست و ماموریت ما در اینجا بسیار متفاوت است.»

وزیر خارجه آمریکا در انتها گفت فشار ایالات متحده بر ونزوئلا به شکل حضور گسترده نیروی دریایی در کارائیب و تحریم صادرات نفت باقی خواهد ماند، زیرا این امر به واشنگتن اجازه می‌دهد که «اهرم فشار» بر ونزوئلا را حفظ کند. 

شب گذشته دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا مدعی شد که واشنگتن برای مدتی و تا زمان انتقال قدرت در ونزوئلا، آن را اداره خواهد کرد.

از سوی دیگر، خبرگزاری بلومبرگ نیز به نقل از یک منبع می‌گوید که احتمالا «مارکو روبیو» وزیر خارجه آمریکا فعلا نقش رهبری را در دولت ونزوئلا بر عهده بگیرد.

گزارش‌های ضد و نقیض درباره رئیس جمهور بعدی ونزوئلا در کنار اظهارات شب گذشته ترامپ درباره «سرمایه‌گذاری» شرکت‌های نفتی آمریکایی در خاک ونزوئلا، سوالات زیادی را پیرامون استقلال آن ایجاد کرده است. در همین حال، معاون رئیس جمهور ونزوئلا شب گذشته در یک سخنرانی تلویزیونی تاکید کرد که این کشور آمریکای لاتین هرگز «مستعمره» کشور دیگری نخواهد شد.

منبع: الجزیره

برچسب ها: ونزوئلا ، مارکو روبیو ، نیکلاس مادورو
