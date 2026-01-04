روستای نوآباد در بخش اسیر شهرستان مهر یکی از تولیدکنندگان گل نرگس در استان فارس است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - استان فارس، به عنوان یکی از خاستگاه‌های گل نرگس در کشور، با آغاز فصل خنک پاییز و زمستان، صحنه‌ای تماشایی از شکوفایی این گل‌های معطر می‌شود. دشت‌ها و مزارع این استان پهناور، با هزاران گل سفید و زرد نرگس پوشیده می‌شود و عطر آن فضا را آکنده می‌کند.

شهرستان‌های مختلفی در گوشه و کنار فارس میزبان این گل هستند که از جمله آنها می‌توان به کازرون، رستم، ممسنی، فراشبند، جهرم، خفر، مهر و شیراز اشاره کرد.

در این میان، روستای نوآباد در بخش اسیر شهرستان مهر (شهرستان مهر در فاصله تقریبا ۳۲۴ کیلومتری شیراز و جنوب استان فارس قرار دارد.) نیز یکی از تولیدکنندگان این گل خوشبو در استان است و کشاورزان و باغداران این روستا، به پرورش این گل می‌پردازند.

تنوع ارقام نرگس در فارس قابل توجه است که از معروف‌ترین آنها می‌توان به شهلا، مسکین، پُرپَر و هزارپَر اشاره کرد. در بین این ارقام، نرگس شهلا به دلیل عطر بسیار مطبوع و غنی و همچنین سایز مناسب، دارای محبوبیت عام است و مورد اقبال بیشتری قرار دارد.

این گل علاوه بر جنبه‌های زینتی و عطری، دارای کاربرد‌های اقتصادی برای کشاورزان منطقه است.

در ادامه فیلمی از نرگس زار‌های روستای نوآباد بخش اسیر شهرستان مهر را مشاهده کنید.

فیلم از حسن مرادی